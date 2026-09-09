İzmir Karabağlar İnönü Caddesi üzerinde yer alan bir banka şubesine yönelik silahlı soygun gerçekleştirilmesinin ardından olay yerine birçok polis ekibi ve özel harekat polisleri sevk edildi. İçeride rehineler bulunduğu bilgisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçlerinin süreci başarılı bir şekilde yürütmesinin ardından psikolojik ve ruhsal sorunları olduğu iddia edilen soyguncu yakalandı.

Rehineler serbest bırakıldı

Olayın gerçekleştiği bankanın bulunduğu cadde üzerindeki giriş ve çıkışları kapatarak olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, psikolojik ve ruhsal sorunları olduğu iddia edilen soyguncu ile müzakereleri hızlı bir şekilde sürdürdü. Polis ekipleri rehinelerin serbest bırakılmasının ardından şubeye girerek soyguncuyu gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın aşçı olarak çalıştığı, ayrıca geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu belirtildi. Emniyet kayıtlarında ise yankesicilik, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve mala zarar verme olaylarında mağdur kaydının bulunduğu aktarıldı.

Direnmeden teslim oldu

Zanlı zırhlı araç ile olay yerinden emniyete götürüldü. Soyguncunun direnmeden teslim olduğu öğrenildi.

İlk görüntüler ortaya çıktı

Vatandaşların kameralarına yansıyan ilk görüntülerde, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin, banka önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı ve olası bir durumda banka içerisine girmek için hazır şekilde beklediği anlar ortaya çıktı. Ekipler, süreci titizlikle sürdürerek, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadan soyguncuyu yakaladı.