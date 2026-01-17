Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a asker gönderen Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterdi. Dmitriyev, Avrupa’ya “Trump’ı kışkırtmayın” mesajı verdi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli bir sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump’ın Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararını hatırlattı. Dmitriyev, “Grönland’a asker göndermek gibi tehlikeli bir adım atıyorlar. Avrupa, Trump’ı gereksiz yere provoke etmemeli” ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Trump’a “baba” şeklinde hitap etmesini de alaycı bir şekilde yorumlamıştı.

Trump’ın Grönland stratejisi

ABD Başkanı, Grönland’ın ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu ve ülkede inşa edilecek “Altın Kubbe” için hayati olduğunu savunmuştu. Washington’da ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları arasında gerçekleşen görüşmede ise anlaşmazlıkların sürdüğü ve ABD’nin Grönland üzerinde etkisini artırma isteğinin belirgin olduğu vurgulandı.

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD’nin egemenliği devretme tekliflerini reddetmişti. Son dönemde ise Danimarka, müttefikleriyle birlikte bölgede askeri işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunmuş, Avrupa ülkeleri de küçük birlikler ve subaylarını Grönland’a göndereceklerini açıklamıştı.