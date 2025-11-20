İzmir’in 112 yıllık köklü kulübü Altay, tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçiyor. Bir milyar TL’ye yaklaşan borç yüküyle 3’üncü Lig’de ayakta kalmaya çalışan siyah-beyazlı kulüp, mali kriz nedeniyle yardım kampanyası başlattı.

Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “T.C. İzmir Valiliği özel izni ve denetiminde açılan yardım hesabına miktar gözetmeksizin yapacağınız her katkı kulübümüze can suyu olacaktır” ifadelerini kullandı.

FIFA dosyaları hareket alanını daraltıyor

Kulübün karşı karşıya kaldığı kritik tabloyu değerlendiren Başkan Kanlı, FIFA nezdindeki başvuruların olağanüstü şekilde arttığını belirtti:

“Yıllardır var olan dosyalar her sezon ortalama iki başvuru ile kapanırken, bizim yönetime gelişimizin üzerinden yalnızca üç ay geçmiş olmasına rağmen bu sezon başvuru sayısı bir anda yediye yükseldi.

Bu dosyaların talep ettiği ağır yaptırımlar kulübümüzün hareket kabiliyetini neredeyse tamamen yok ediyor.”

Kanlı, artan dosyaların Altay’ın yeniden ayağa kalkmasına engel oluşturduğunu vurguladı.

Koca çınarın yorgunluğu derinleşiyor

Altay’ın Türk sporundaki yerinin altını çizen Sinan Kanlı, kulübün milli takımlar için yetiştirdiği sporcu ve teknik adamlarla ülkeye büyük hizmetler verdiğini hatırlattı.

“Altay tankına adını, Fahrettin Altay Paşa’ya soyadını veren kulübümüz; hatalı yönetimler, ekonomik krizler, deprem felaketleri ve pandemi gibi ağır süreçler sonucunda ciddi bir yorgunluk yaşadı. 112 yıllık koca çınar bugün ayakta kalma savaşı veriyor” ifadelerini kullandı.

“Bu kez Türkiye’nin Altay’a ihtiyacı var”

Başkan Kanlı, yardım çağrısını şu sözlerle sürdürdü: “Kurulduğu günden bu yana adeta görünmez bir kahraman gibi Türkiye’ye hizmet eden, ülkemizin her karış toprağında emeği olan Altay’ın bu kez Türkiye’nin yardımına ihtiyacı var.

İzmir Valiliği’nin özel izniyle açılan yardım hesabına yapılacak destekler, milli bir değerin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlayacaktır.”

“Unutmayın, başka Altay yok”

Altay yönetimi, kampanyanın tüm Türkiye’yi kapsayan milli bir dayanışma çağrısı olduğunu vurgulayarak, “Unutmayın, başka Altay yok” mesajını yineledi.

Yardım kampanyasının devlet denetiminde ilerlediği belirtilirken, kulübün geleceğinin bu desteklerle şekilleneceği ifade edildi.