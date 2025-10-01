İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlatılan dosyada iki isim tutuklandı.

12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından dosya Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı

Şüpheliler arasında bulunan AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 şüpheliye adli kontrol

Dosyada yer alan diğer 10 şüpheli için ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. H.M.K., Ö.Ç., O.Y., G.U., İ.K., Y.T., T.H., K.G.Ö., S.Y. ve Ç.Y. isimli şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmalarına karar verildi.

Soruşturma devam ediyor

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, el konulan dijital materyaller, şirket hesapları ve finansal hareketlerle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, sürecin derinleştirilerek yeni gelişmelerin olabileceğine işaret ediyor.