Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 7 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 69 bin 176'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından arama çalışmaları sürüyor.

Can kayıpları artıyor

Yıkıntılar arasındaki cesetler için kazı çalışmaları yapılırken, buna bağlı olarak can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 24 saat içinde 7 kişinin cansız bedeninin ve 5 yaralının getirildiği bildirildi. Cenazelerden birinin İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırı sonucunda öldüğü, 6'sının ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 176'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 243, enkaz altından çıkarılanların sayısının 528, yaralı sayısının da 619 olduğu bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 176'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 170 bin 690'a ulaştığı aktarıldı.