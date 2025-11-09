Son Mühür- Gerçek bir seri katil gibi davranan hemşirenin cinayet suçundan yargılandığı davada karar belli oldu.

Almanya’da bir palyatif bakım hemşiresi, 10 hastayı öldürmek ve 27 hastayı öldürmeye teşebbüs etmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Alman savcılığı cinayetlerin Würselen kentindeki bir hastanede Aralık 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında işlendiğini belirledi.

Kimliği açıklanmayan hemşirenin gece vardiyasında çalıştığı anlarda iş yükünden kurtulabilmek için yaşlı hastalara ağrı kesici ve sakinleştirici enjekte ettiği ortaya çıkmıştı.



Şartlı tahliye hakkı bulunmuyor...



Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan hemşirenin 2007'de aldığı hemşirelik eğitiminin ardından 2020 yılında cinayetlere imza attığı hastanede çalışmaya başladığı öğrenildi.

2024’te tutuklanan sanığın suçları “ağır kusur” kapsamında değerlendirildi.

Bu nedenle 15 yıl sonra şartlı tahliye hakkı olmayacak.

Benzer bir olay 20 yıl önce yaşanmıştı...



Alman savcılığının geçmişteki diğer vakalarla bağlantısı olabileceği gerekçesiyle bazı mezarları yeniden açtırabileceği, bu durumda söz konusu hemşirenin sanık olarak yeniden hakim karşısına çıkabileceği belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya'da benzer bir olay 1999-2005 yılları arasında 85 hastayı öldürdüğü belirlenen hemşire Niels Högel vakasını hatırlattığına dikkat çekildi.