Son Mühür- Dünya, etkileri sadece Venezuela ve ABD'yle sınırlı kalmayan gelişmelerin yaşandığı bir sürece kapı aralamış durumda.

20.yüzyılda iki büyük dünya savaşı yaşamış olmanın tecrübesi 21.Yüzyıl için yeni bir dünya savaşı tehlikesi kapıda mı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD'nin özel güçleri tarafından Hollywood senaryolarını aratmayan bir operasyonla yakalanması, uluslararası hukuk kurallarıyla Birleşmiş Milletler'in kurumsal kimliğine yönelik hararetli bir tartışmaya kapı araladı.



Gelişmelerden endişe duyan isimler arasında Türkiye'de de adı sık sık gündeme gelen ünlü Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin de yer alıyor.

Sırada Çin var...



''Venezuela'ya saldırı düzenleyerek, İran'da rejim değişikliği organize ederek ve Ukrayna'ya desteği sürdürerek Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak tam bir çelişkidir.'' hatırlatmasında bulunan Dugin,

''Gerçek Birinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. Hızlı sıçramalarla. Bu Venezuela'yla ilgili değil.'' mesajıyla dünyanın tehlikeli bir döneme girdiğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela hamlesi sonrası ''Şimdi Çin zor durumda.'' değerlendirmesinde bulunan Dugin,

''Rusya Ukrayna savaşına çekilmiş durumda. Ama eğer Çin, Venezuela ve İran’ın düşmesine izin verirse, sıradaki Çin’in kendisi olacak. Ve kimse yardım etmeye gelmeyecek.'' uyarısında bulundu.