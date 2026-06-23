Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanlığı binasına bol itiş kakışlı, arbedeli, tansiyonun zaman zaman tavan yaptığı bir mücadele sonrası giren Utku Gümrükçü, yaşanan kaosun nedeni olarak Çağatay Güç ve destekçilerini göstermişti.

Yaşanan arbedede kendisinin de fiziksel zarar aldığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü,

"İçeri alınmak istemedik.

Bunun sonucunda taban harekatıyla, örgütün gerçek sahiplerinin demokratik iradesiyle kan dökmeden, polisi çağırmadan partiyi teslim aldık." ifadesiyle yaşananları özetledi.

Bozkurt'tan Gümrükçü'ye tepki gecikmedi...



Ancak, Gümrükçü'nün, ''Kan dökmeden'' sözü kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

2024 Atatürkçü Düşünce Derneği kongresinde Utku Gümrükçü'ye karşı girdiği başkanlık yarışını 346 oya karşı 463 oyla kazanan ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, sandıkta alt ettiği rakibinin ''Kan dökmedik'' sözlerine en sert tepkiyi verenlerden biri oldu.

Gümrükçü'nün sözlerine atıfta bulunan ve,

“Kan dökmeden” öyle mi?

Olmasaydı kan da dökecektiniz yani, öyle mi?'' diye soran Bozkurt,

“Üslub-u beyan ayniyle insan” denilmiştir.

Bu üslupla mı, koskoca İzmir’de CHP İl Başkanlığı yapacaksınız?

Çok yazık! ifadeleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda o gece yaşanan arbede sırasında bir partilinin Özgür Özel'in resmini parçalamasına da dikkat çeken Bozkurt,

“TABAN HAREKÂTI ile KAN DÖKMEDEN CHP İzmir İl Başkanlığını TESLİM ALDIK” diyen butlancıların İl Başkanlığı icraatları!!!

Bu KAFA ile parti yönetmek…

Vah!

UTANMAK sadece insana (insan olabilene) özgü bir fizyolojik özelliktir'' vurgusunda bulundu.

Özgür Özel'in resmini parçalayan söz konusu kişi hakkında hem Utku Gümrükçü hem de CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Gümrükçü'nün ihracını istediler...



Öte yandan Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir ve Kartal şubelerinin Genel Merkez'e başvuruda bulunarak aynı zamanda ADD Yönetim Kurulu üyesi olan Utku Gümrükçü'nün ihraç edilmesi çağrısında bulunduğu öğrenildi.