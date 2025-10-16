Müzik dünyasında son günlerde öne çıkan isimlerden biri, flüt virtüözü Aslıhan And oldu. Kısa süre önce dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile evlenen And, profesyonel kariyeri ve başarılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle klasik müzik alanında hem solo hem de orkestra sanatçısı olarak adından söz ettiriyor.

İstanbul merkezli bir ailede büyüyen Aslıhan And, eğitim hayatını da bu şehirde geçirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Özlem Noyan ile başladığı flüt eğitimini, İtalyan flütist Vieri Bottazzini’nin sınıfında tamamladı. Sonrasında Almanya Hamburg Yüksek Müzik Okulu’nda yüksek lisans yaptı ve sanatta yeterlik çalışmalarıyla müzikal bilgisini daha da derinleştirdi.

Aslıhan And Kimdir?

Aslıhan And, Türk klasik müzik sahnesinin önde gelen flüt sanatçılarından biri olarak biliniyor. Doğum tarihi kamuoyuna açıklanmamış olsa da, 35-40 yaş aralığında olduğu ifade ediliyor. Uzun yıllardır klasik müzik icra eden And, bugüne kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde doçent unvanıyla öğretim üyeliği yaptı ve genç müzisyenlerin yetişmesinde rol aldı.

Müzikal Yolu ve Kariyer Başarıları

And’ın kariyerinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi önemli topluluklarda solo flütist olarak görev alması öne çıkıyor. Ayrıca, Tekfen Filarmoni Orkestrası’nda flüt grup şefi ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nda solo flütist olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye dışında, North German Radio Symphony Orchestra gibi topluluklarda da konuk sanatçı olarak sahne aldı.

Uluslararası arenada ise “Flutissimo Flüt Festivali” (Fransa), “Galway Flüt Festivali” (İsviçre) ve “Dorian Müzik Festivali” (Tayvan) gibi etkinliklerde yer aldı, ustalık sınıfları düzenledi ve jüri üyeliği yaptı. Bu başarılarının en önemli göstergelerinden biri, dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından verilen “Yükselen Yıldız” ödülü oldu. Ayrıca, And’ın yeni bir virtüöz albümü hazırlığında olduğu ve bu çalışmanın klasik müzik severler için yakında yayınlanacağı bilgisi aktarıldı.

Evliliği

16 Ekim’de ünlü piyanist Fazıl Say ile evlenen Aslıhan And, sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Çift ilerleyen günlerde sanatçı dostlarıyla da kutlama planlıyor. Müzik tutkusu ile bilinen bu çift, birlikte yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken Aslıhan And, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformda klasik müziğin öne çıkan temsilcilerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Özellikle aldığı ödüller ve katıldığı prestijli orkestralarla klasik müzik alanındaki yerini sağlamlaştırıyor.