Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bağcıoğlu, mevcut yapının işleyişine dair eleştirilerini sıralarken, sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Yankı Bağcıoğlu: Bir ordunun gücü sadece silahıyla ölçülmez

Askeri sağlık sisteminin bir ordunun görünmeyen gücü olduğunun altını çizen CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Bir ordunun gücü sadece silahıyla ölçülmez. Yaralı askerine ne kadar hızlı ulaştığı, onu savaş koşullarında nasıl hayatta tuttuğu ve moral gücünü nasıl koruduğu da en az silah kadar önemlidir. Bu nedenle askeri sağlık sistemi, savunma yapısının “görünmeyen zırhı”dır. Muharebe sahasında saniyeler belirleyicidir. İlk temas anında yaralanan personelin, uçaktan atlamayı başaran pilotun, hareket kabiliyetini kaybetmiş denizaltıdan acil çıkış yapmış denizaltıcının yaşama şansı; sahadaki eğitimli askeri sağlıkçıya, doğru ekipmana ve kesintisiz tahliye zincirine bağlıdır.

Bu zincir kırıldığında kayıp sadece bir asker değildir; görev, birlik ve operasyonun tamamıdır. Çünkü çoğu zaman “altın saat” değil, “altın dakikalar” vardır. Komando ve özel kuvvet operasyonlarında şartlar çok zorlaşır. Bunun örneğini bölgemizde yaşanan son gelişmelerde şahit oluyoruz. Zor arazi, yoğun temas ve sınırlı imkanlar altında klasik sivil sağlık yaklaşımı yetersiz kalır. Ateş altında intikal, müdahale, hızlı karar alma ve yaralıyı koruyarak tahliye etme ancak askeri tıp doktriniyle mümkündür.

Özellikle muhasım kontrolündeki bölgelerden personel kurtarma görevinde sağlık uzmanlığına ihtiyaç duyulabilir. Personel Kurtarma Timleri, ileri travma müdahalesi uygular, yaralıyı stabilize eder, tahliye eder ve yaşatır. Denizaltıdan personel kurtarma görevlerinde risk daha da büyür. Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timleri bu alanda kritik bir rol üstlenir. Paraşütle olay yerine intikal eder, ilk müdahaleyi yapar ve yaralının hayatta kalmasını sağlar. Ancak bu kabiliyetler, güçlü ve entegre bir askeri sağlık sistemi olmadan sürdürülebilir değildir.”

“Askeri sağlık sistemi bir lüks değil, bir zorunluluktur”

Son olarak, askeri sağlık sistemiyle ilgili detayları paylaşan CHP’li Bağcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Askeri sağlık sistemi tek bir unsurdan ibaret değildir. Harekât sahasında ilk müdahale timlerinden başlayan, sahra hastaneleriyle devam eden, hava ve deniz tahliye sistemleriyle desteklenen çok katmanlı bir yapıdır. Bu sistemin kalbinde ise eğitim vardır. Askeri sağlık personeli; savaş cerrahisi, travmatoloji, KBRN tehditleri, psikolojik dayanıklılık ve taktik tıp konularında özel eğitim alır.

Bu eğitim sadece tıbbi değil, aynı zamanda askeridir. Çünkü sahada sağlık personeli gerektiğinde bir asker gibi hareket etmek zorundadır. Bnedenle askeri sağlık eğitimi veren kurumlar, yalnızca birer okul değil; aynı zamanda bir kurumsal kültür ve aidiyet merkezidir. Bu yapı, personeline hem mesleki yetkinlik hem de “birlikte görev yapma” bilinci kazandırır. Dışarıdan kısa süreli görevlendirmelerle bu kültürün oluşturulamadığı tecrübeyle görülmüştür. Son gelişmeler göstermiştir ki; Askeri sağlık sistemi bir lüks değil, bir zorunluluktur. Güçlü ordu; sadece ateş ve manevra gücüne sahip olan değil, yaralısını yaşatan ordudur.”