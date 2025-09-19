ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer alıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı dizi, romantik-dram türündeki güçlü hikayesi ve iddialı kadrosuyla izleyicinin merakını çekti. Dizi, hem konusuyla hem de oyuncu performanslarıyla sosyal medyada gündeme geldi.

Uyarlama mı, gerçek hayat hikayesi mi?

Aşk ve Gözyaşı dizisi tamamen bir uyarlama. Dizi, Güney Kore’de 2024 yılında büyük beğeni toplayan ve milyonlarca izleyiciye ulaşan Queen of Tears adlı yapımın Türk versiyonu olarak ekrana geliyor. Orijinal Queen of Tears dizisi Netflix’te dünyada ses getirmişti. Senarist Dilara Pamuk, Kore dizisinin hikâyesini İstanbul’daki modern aile ve ilişkiler çerçevesinde uyarladı. Dolayısıyla dizi gerçek bir hayat hikâyesine dayanmıyor; karakterler ve olaylar tamamen kurgusal şekilde ele alındı.

Dizinin konusu ve detaylar

Aşk ve Gözyaşı, zengin bir iş insanı olan Meyra Aksel ile başarılı bir avukat olan Selim Keskin’in masalsı başlayan evliliklerinin, zamanla sarsılması ve ikinci bir şansa dönüşmesini konu alıyor. Dizinin merkezinde, Meyra’nın ölümcül bir hastalık haberiyle altüst olan hayatı ve boşanma eşiğinde olan evliliğin yeniden şekillenmesi bulunuyor. Geçmişten gelen sevgililer, aile sırları ve kişisel travmalar da hikâyenin karmaşasını artırıyor. İlişkilerdeki ikinci şanslar ve aile bağlarının önemi güçlü şekilde işleniyor.

Oyuncu kadrosunda Barış Arduç ve Hande Erçel’in yanı sıra Senan Kara, Sanem Çelik, Şenay Gürler, Berk Cankat, Lorin Merhart, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin gibi isimler bulunuyor. Meyra karakteriyle Hande Erçel güçlü ve kırılgan bir kadını, Selim karakteriyle Barış Arduç ise duygusal açıdan farklı bir avukatı canlandırıyor. Dizi, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çekiliyor ve sezonun flaş uyarlama projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Aşk ve Gözyaşı her cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dramla örülü hikayesi, etkileyici oyunculuklar ve romantik sahneleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gösterişli kadro ve iddialı senaryosu sayesinde, sezonun en fazla konuşulacak dizilerinden biri olarak gösteriliyor.