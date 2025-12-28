Son Mühür- Milyonlarca çalışanın nefesini tutarak beklediği asgari ücret açıklandığında zam oranının sadece yüzde 27 olduğu görülmüştü.

Türk-İş'in daha Kasım ayında 29 bin 828 TL olarak açıkladığı açlık rakamının bile altında kalan 28 bin 75 TL'lik artış çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretle çalıştığı ortamda tepkileri de beraberine getirmişti.

1 Ocak'tan itibaren zamlanacak olan sadece asgari ücret değil.

500 kuruş dönemi kapanıyor...



2019'da bu yana parayla satılan market poşetlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapılacak.

Asgari ücrete sadece yüzde 27 zam gelmiş olmasına rağmen market poşetleri için belirlenen zam oranı yüzde 100 olacak.

Uygulamanın ilk başladığı dönemde 25 kuruştan satılan market poşetleri önce 500 kuruşa yükseltilmişti. Yeni yılla birlikte market poşetleri 1 TL'den satışa sunulacak.

28 milyar liralık tasarruf...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2019'da başlaya uygulamadan bugüne kadar 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engelledi.

Bu azalmanın plastik ham madde ithalatını önlediği ve 28 milyar liralık tasarruf elde edildiği bildiriliyor.

