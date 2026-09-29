Türkiye'nin mobil iletişim sektöründeki bağımsızlık adımlarına bir yenisi ekleniyor. Savunma sanayisi devi Aselsan ile ülkenin en büyük iletişim altyapı sağlayıcısı Türk Telekom, yeni bir akıllı cihaz üretimi için güçlerini birleştirdi. TTT İnovasyon çatısı altında yürütülen proje kapsamında, küresel pazarda rekabet edebilecek donanıma ve tasarıma sahip mobil cihazların geliştirilmesi hedefleniyor.

YERLİ TELEFON NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK VE ÜRETİM ÜSSÜ NERESİ?

Söz konusu mobil cihazın seri üretim merkezi olarak Malatya seçildi. Donanım üretim süreçleri Aselsan sorumluluğunda ilerlerken; markalaşma, yazılım altyapısı, dağıtım ağı, içerik ve pazarlama faaliyetlerini Türk Telekom yönetecek. Tüketicilerin merakla beklediği cihazların satışa sunulma tarihi ise 2027 yılının ilk yarısı olarak planlanıyor.

YENİ CİHAZIN İŞLETİM SİSTEMİ VE DONANIM DETAYLARI NASIL OLACAK?

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in paylaştığı bilgilere göre, piyasaya sürülecek cihazlar orta, üst ve premium olmak üzere üç farklı segmentte konumlandırılacak. Türk mühendislerinin özellikle batarya ömrü ve kamera performansı üzerinde yoğunlaştığı telefonlar, tüketiciyle ilk buluştuğunda Android işletim sistemine sahip olacak. Ancak projenin ilerleyen aşamalarında cihazın tamamen millileştirilmesi için stratejik bir takvim uygulanacak. Piyasaya çıkışından yaklaşık bir yıl sonra, yatırımları halihazırda başlamış olan yerli çip kullanımına ve yerli işletim sistemine geçiş yapılması hedefleniyor.

YERLİ TELEFONUN İSMİ NE OLACAK?

Dünya çapında akılda kalıcı ve prestijli bir marka yaratma vizyonuyla ilerleyen projede, isim belirleme süreci özel bir önem taşıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda süzgeçten geçirilen beş farklı marka alternatifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cihazın nihai ismi bu sunumun ve seçimin ardından resmiyet kazanacak.

ASELSAN'IN CEP TELEFONU GEÇMİŞİ: 1919 MODELİ

Aselsan'ın mobil iletişim cihazları konusundaki tecrübesi oldukça eskiye dayanıyor. Şirket, Ar-Ge çalışmalarına 1993'te başladığı "Aselsan 1919" isimli modeli 1997'de piyasaya sürerek Türkiye'yi o dönem cep telefonu üretebilen dünyadaki dokuz ülkeden biri konumuna taşımıştı. Toplamda 500 adetlik ilk parti üretimi gerçekleştirilen bu cihazlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan pazarlarına da ihraç edilerek önemli bir başarıya imza atmıştı.