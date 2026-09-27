Enerji üretiminde yıllardır üzerinde çalışılan nükleer füzyon teknolojisinde maliyetleri aşağı çekebilecek yeni bir yöntem test edildi. İngiliz enerji şirketi First Light Fusion, geliştirdiği “FLARE” teknolojisiyle füzyon yakıtını daha basit makineler kullanarak yüksek yoğunlukta sıkıştırdığını duyurdu.

Milyarlık sistemlere alternatif geliştirildi

Geleneksel füzyon projelerinde yakıtın sıkıştırılması ve ateşlenmesi için oldukça büyük ve hassas lazer sistemleri kullanılıyor. Bu altyapı, projelerin maliyetini milyarlarca dolara çıkarıyor.

First Light Fusion mühendisleri ise farklı bir yol izledi. Karmaşık işlemlerin bir bölümünü makinenin kendisine yüklemek yerine özel olarak tasarlanan yakıt kapsülünün içine taşıdı.

Elektrik dalgaları şok dalgalarına dönüştü

Şirketin tesislerinde gerçekleştirilen deneylerde düşük voltajlı jeneratörden çıkan elektrik dalgaları, kapsül içerisinde şok dalgalarına çevrildi. Bu yöntemle füzyon yakıtı yüksek yoğunlukta sıkıştırıldı.

Yeni yaklaşımın reaktörlerin kurulum ve bakım giderlerini en az 10 kat azaltacağı tahmin ediliyor.

Henüz elektrik üretme aşamasında değil

Çalışmada önemli bir eşik aşılmış olsa da deney henüz doğrudan enerji üretimini kapsamadı. Testte füzyon sürecinin kritik bölümlerinden biri olan kontrollü sıkıştırma üzerinde duruldu.

Projenin sonraki aşamasında yüksek yoğunluğa ulaştırılan yakıtın hızlı ısıtma sistemleriyle birleştirilmesi ve net enerji üretimine geçilmesi hedefleniyor.

Füzyon enerjisinde gözler sonraki testte

Nükleer füzyon, Güneş’in merkezinde gerçekleşen doğal reaksiyonların kontrollü şartlarda taklit edilmesi esasına dayanıyor. Teknolojinin ticari ölçekte uygulanması halinde enerji üretiminde yeni bir dönemin önünü açması bekleniyor.

First Light Fusion’ın son deneyi doğrudan evlerin kendi elektriğini üreteceği anlamına gelmiyor. Ancak maliyetlerin düşürülmesine yönelik bu çalışma, füzyon enerjisinin ticari kullanıma taşınması yolundaki dikkat çeken adımlardan biri olarak öne çıkıyor.