Xiaomi 18 Pro Max özellikleri ve fiyatı, 23 Eylül 2026 lansmanının ardından amiral gemisi liginde çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yongası, çift 200 MP Leica kamerası ve 8.500 mAh bataryası teknoloji meraklılarının başını döndürdü.

Mühendislik sınırları zorlandı. Akıllı telefon kullanıcılarının gün boyu priz arama çilesini tarihe gömmeyi hedefleyen yeni amiral gemisi, performans canavarı donanımıyla rakiplerine meydan okudu.

Xiaomi 18 Pro Max ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Xiaomi 18 Pro Max modeli 23 Eylül 2026'da Çin'de 6.999 CNY (yaklaşık 1.044 dolar) etiketle tanıtılırken, Türkiye pazarında vergiler ve emsal modellerle 85.000 TL ile 110.000 TL bandında bekleniyor. Cihazın küresel sürümünün yıl sonuna doğru çıkması ve 2027 başında Türkiye raflarına gelmesi planlanıyor.

Türkiye’deki teknoloji takipçileri için hesaplamalar başladı. Yüksek donanım segmentindeki cihazların tabi olduğu yüzde 50 ÖTV, yüzde 20 KDV ve TRT bandrol payları hesaba katıldığında, telefonun üst depolama seçeneklerinde 120.000 TL sınırını zorlayabileceği görülüyor.

Xiaomi 18 Pro Max teknik özellikleri tablosu

Modelin donanım paketi mobil dünyada yeni standartlar inşa ediyor. Arka kapakta bulunan 2,86 inçlik ikinci OLED ekran, kullanıcılara ana kamera vizörü ve bildirim paneli olarak hizmet veriyor.

Donanım Birimi Teknik Özellik Ekran 6,9 inç 120Hz LTPO OLED (4.000 nit parlaklık) İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm) Arka Kameralar 200 MP Ana + 200 MP Periskop Telefoto + 50 MP Ultra Geniş (Leica) Batarya ve Şarj 8.500 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj İkinci Ekran 2,86 inç arka OLED vizör Dayanıklılık IP69 toza ve yüksek basınçlı suya dayanıklılık

Ekran teknolojisinde ayrıca donanım tabanlı özel bir gizlilik filtresi kullanılıyor. Yan açılardan bakıldığında ekranı karartan bu yenilikçi katman, toplu taşıma veya kalabalık ortamlarda kişisel verileri meraklı gözlerden koruyor.

Çift 200 MP kamera ve devasa batarya mimarisi

Mobil fotoğrafçılıkta Leica ortaklığı zirveye ulaştı. Hem ana kamerada hem periskop telefoto ünitesinde kullanılan 200 MP sensörler, kayıpsız optik yakınlaştırma ve gece çekimlerinde ışığı adeta içine hapsediyor.

8.500 mAh kapasiteli devasa batarya ise silikon-karbon kimyası sayesinde kasayı kalınlaştırmadan gövdeye sığdırıldı. 100W hızlı şarj desteği bu devasa pili yarım saatte doldurarak kesintisiz bir kullanım vaat ediyor.