Dijital oyun platformu Epic Games Store, haftalık geleneksel ücretsiz içerik kampanyasında Eylül ayının yeni takvimini duyurdu. Kampanya kapsamında iki farklı bağımsız yapım, belirlenen tarihler arasında tek kuruş ödenmeden kalıcı olarak oyuncuların dijital arşivine dahil edilebilecek.

EPİC GAMES EYLÜL AYI YENİ ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİNDE NELER VAR?

Epic Games Store tarafından paylaşılan takvime göre, 17 Eylül 2026 itibarıyla Mindcop ve Shogun Showdown isimli yapımlar ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyuncular, 17 Eylül'de başlayacak olan bu fırsattan 24 Eylül 2026 tarihine kadar yararlanabilecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye eklenen oyunlar, kampanya süresi sona erse dahi kalıcı olarak hesapta kalacak.

MİNDCOP VE SHOGUN SHOWDOWN NASIL OYUNLAR, KONULARI NELER?

Yeni haftanın listesinde farklı türlerden iki yapım öne çıkıyor:

Mindcop: Doğrusal olmayan ilerleyişiyle dikkat çeken bir polisiye-macera oyunu. Oyuncular, Merrilyn Krater Kampı sınırları içinde gerçekleşen gizemli bir cinayet vakasını çözmek adına şüphelileri sorguluyor, delil topluyor ve soruşturmanın gidişatını kendi kararlarıyla yönlendiriyor.

Shogun Showdown: Sıra tabanlı taktiksel hamleleri, deste kurma mekanikleri ve roguelite ögeleriyle birleştiren bir strateji yapımı. Geleneksel kart oyunlarının ötesinde, her hamlenin dikkatle hesaplanmasını gerektiren kompakt bir savaş alanı deneyimi sunuyor.

ASTRAL ASCENT VE LUFTRAUSERS İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yeni listenin aktif hale gelmesiyle birlikte mevcut dağıtılan yapımların süresi de dolacak. Halihazırda mağazada bedelsiz olarak sunulan Astral Ascent ve Luftrausers, 17 Eylül 2026 tarihine kadar alınabilecek. Bu tarihten sonra iki yapım yeniden ücretli satış statüsüne geçecek ve yerlerini Mindcop ile Shogun Showdown'a bırakacak.

EPİC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUNLARI KÜTÜPHANEYE NASIL EKLENİR?

Epic Games üzerindeki bedelsiz oyunları hesaba tanımlamak için aşağıdaki adımların izlenmesi yeterlidir:

Epic Games Store resmi internet sitesine ya da masaüstü uygulamasına kullanıcı girişi yapın. Ana sayfada yer alan "Ücretsiz Oyunlar" sekmesine ilerleyin. Bedelsiz olarak listelenen yapımın mağaza sayfasına tıklayın. "Yükle" veya "Al" butonuna basarak sipariş onay ekranına geçin. Fiyatın 0 TL olduğunu kontrol ettikten sonra işlemi onaylayarak oyunu kalıcı biçimde kütüphanenize dahil edin.