Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, 13 Eylül günü Ankara'da hayatını kaybetti. Uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Cenaze töreni, aynı gün ikindi namazına müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleştirilecek; namaz sonrası naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hamdi Kılıç Kimdir?

Hamdi Kılıç, yıllardır siyaset dünyası ve devlet kurumlarında görev alan önemli bir isimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakın çalışma ekibinde yer aldı ve konuşma metinlerinin hazırlanmasında rol üstlendi. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulundu: Başbakanlık Müşavirliği, Ankara İl Gençlik Kolları’nda aktif görevler, Gençlik Kolları MKYK üyeliği gibi pozisyonlar üstlendi. Siyasi kariyerine 2014 yılında başladıktan sonra, özellikle Erdoğan’ın metin yazarı olarak kamuoyunda tanınan bir isim haline geldi. Kılıç, Ankara’da doğdu; evli ve üç çocuk babasıydı.

Ölüm Nedeni

Hamdi Kılıç’ın ölüm sebebine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Basında uzun süredir devam eden rahatsızlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiği bilgisine yer verildi. Hastalığının detayları veya hastanede geçen süreci hakkında kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor. Kılıç’ın son dönemde sağlık sorunları yaşadığı biliniyor ancak kesin tanı veya tıbbi rapor paylaşılmadı.

Cenazesi Ne Zaman?

Hamdi Kılıç'ın cenazesi 13 Eylül Cumartesi (bugün), ikindi namazına müteakip Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek. Siyasi çevrelerin ve ailesinin sağladığı bilgiye göre, cenaze programı sabah saatlerinde duyuruldu; törene çok sayıda siyasetçinin ve çalışma arkadaşının katılması bekleniyor.