31 Aralık Çarşamba günü Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü kırsalında, çobanların sürüleriyle birlikte bulunduğu alana çığ düşmüştü.

Olayda 3 çoban hayvanlarının bir bölümüyle birlikte kar altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

İki çobanın cansız bedenine ulaşıldı

Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çobanlardan Suat Temel’in cansız bedenine önceki gün, Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenine ise dün ulaşılmıştı.

Olayda kaybolan üçüncü çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Tipi ve yoğun kar çalışmaları zorlaştırıyor

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekiplerin iki gündür kullandığı yürüyüş güzergahının tamamen kapandığı öğrenildi. Çığ bölgesindeki kar kalınlığının yaklaşık 1 metre daha arttığı, bu durumun çalışmaları güçleştirdiği belirtildi.

Alternatif güzergahlar oluşturuluyor

Ekiplerin, arama çalışmalarının sürdürülebilmesi için bölgeye ulaşımı sağlayacak alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

145 personel görev yapıyor

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi ile Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK), Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinden oluşan toplam 145 personel katılıyor.