Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün etkili olan kar yağışının kent genelindeki yansımalarına dair açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul’da özellikle kuzey kesimler ile Boğaz hattına yakın ilçelerde kar yağışının daha yoğun görüldüğü ifade edildi.

İBB’nin açıklamasına göre kar yağışı en yoğun şekilde Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de görüldü. Bu ilçelerde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının sık yaşandığı belirtildi.

Kar yağışı açıklaması