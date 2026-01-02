Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün etkili olan kar yağışının kent genelindeki yansımalarına dair açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul’da özellikle kuzey kesimler ile Boğaz hattına yakın ilçelerde kar yağışının daha yoğun görüldüğü ifade edildi.
En çok hangi iller etkilendi?
İBB’nin açıklamasına göre kar yağışı en yoğun şekilde Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile’de görüldü. Bu ilçelerde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının sık yaşandığı belirtildi.
Kar yağışı açıklaması
Açıklamada, yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer’de kar yağışıyla etkisini göstermeye başladığı, ilerleyen saatlerde ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yayıldığı aktarıldı. Sabah saatlerinde kısa süreliğine duran yağışın, öğle saatlerinde kuzey ilçelerden yeniden başlayarak yaklaşık 3 saat boyunca kuvvetli şekilde etkili olduğu bildirildi.
Hava durumu
İBB, hava sıcaklıklarının sıfır derece civarında ve yer yer altında seyrettiğini, ancak saatte 60-85 kilometre hızla esen lodosun taşıdığı ılık havayla birlikte değerlerin hızla yükseleceğini açıkladı. Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hafta sonu sıcaklıkların 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.