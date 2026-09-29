SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması Türk belediyecilik ve yargı tarihine geçti. Belediye Başkanı, başkan yardımcıları, eski ve yeni birim müdürleri ile belediye meclis üyelerine kadar uzanan operasyon zincirinde şüphelilerin büyük çoğunluğu tutuklanırken, bazı isimler hakkında ise ev hapsi ve adli kontrol kararları verildi. İdari kadrosu tamamen boşalan belediyede işleyiş, atanan vekiller üzerinden yürüyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen seri operasyonlar sonucunda Seferihisar Belediyesi'nin tüm üst yönetimi ve icracı müdürlükleri adli sürecin içerisinde yer aldı.

Uzman Hukukçular: 'Belediyecilik Tarihinde Emsali Yok'

Soruşturmanın ulaştığı boyutu değerlendiren uzman hukukçular, Türkiye'de geçmişten bugüne kadar pek çok belediyeye yönelik operasyonlar yapıldığını ancak Seferihisar'daki tablonun benzeri görülmemiş bir durum olduğunu vurguladılar. Hukukçular, tek bir soruşturma silsilesi dahilinde Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, eski ve yeni tüm birim müdürleri ile Meclis Üyelerinin eş zamanlı ve ardışık operasyonlarla saf dışı bırakılmasının Türk belediyecilik tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. Uzmanlar, 'Daha önceki operasyonlarda sadece belirli birimler veya sadece belediye başkanları hedef alınırdı. Ancak bir kurumun idari, icracı ve karar alma organlarının tamamının tek bir operasyon zinciriyle boşaltılması yargı ve idare hukukunda eşi benzeri olmayan bir rekor ve tarihi bir olaydır' değerlendirmesinde bulundular.

Tutuklamalar ve Ev Hapsi Kararları

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden büyük bir bölümü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı şüpheliler hakkında ise ev hapsi ve adli kontrol hükümleri uygulandı.

Belediye Üst Yönetimi:

İsmail Yetişkin – Seferihisar Belediye Başkanı (Tutuklandı),

İnanç Karabulut – Belediye Başkan Yardımcısı (Tutuklandı)

Gökhan Pehlivan – – Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi (Tutuklandı)

Nuriye Hepterlikçi – Belediye Başkan Yardımcısı (Adli Kontrol / Ev Hapsi Şartıyla Serbest)

Hüseyin Kocaer – Belediye Meclis Üyesi (Tutuklandı)

Ahmet Özgür Adana – Ulaşım Hizmetleri Müdürü

Ergin Doğan – Satın Alma Müdürü

Zafer Karaman – Gelirler Müdürü

Koray İpekten – Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü

İlhan Odabaşı – Temizlik İşleri Müdürü

Abdurrahman Argın – Mali Hizmetler Müdürü

Esin Uysal – İmar ve Şehircilik Müdürü

İrfan Çevik – Özel Kalem Müdürü

Mehmet Uğur – Yapı Kontrol Müdür Vekili

İsmail Fergun Keser – Yapı Kontrol Müdürü

Erkan Demir – Eski İmar Müdürü

Güldem Çınar – Eski Plan ve Proje Müdürü

Nilay Özcan Eşin – Eski İmar ve Şehircilik Müdürü / Şehir Plancısı

Birkan Alkan – Belediye Personeli / Eski Tanzim Satış Sorumlusu

İmza Atacak Müdür Kalmadı

Mali Hizmetler'den İmar'a, Satın Alma'dan Ulaşım ve Temizlik İşleri'ne kadar belkemiği durumundaki tüm icracı birim amirlerinin tutuklanması veya adli kontrol altına alınmasıyla Seferihisar Belediyesi’nde imza atacak tek bir yetkili yönetici dahi kalmadı. Tarihi operasyonlar neticesinde ilçedeki idari mekanizma durma aşamasına gelirken, belediye hizmetlerinin ve kamu işleyişi atanan vekiller üzerinden yürütülüyor.

