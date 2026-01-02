Arsenal, en son 2003/2004 sezonunda ulaştığı Premier Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon yeniden zirveye oynuyor. Ligde en yakın takipçisi Manchester City’nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Londra ekibi, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Arsenal’in radarında Milli yıldız Arda Güler var

İngiliz ekibinin gündemine son olarak Arda Güler’in geldiği ileri sürüldü. İspanyol basınında yer alan iddialara göre, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, genç futbolcunun oyun tarzını ve potansiyelini kendi sistemine son derece uygun buluyor. Arteta’nın, Arda Güler’i kadrosunda görmeyi özellikle istediği ifade ediliyor.

80 milyon Euro’luk dev plan masada

Teknik heyetin raporu doğrultusunda harekete geçen Arsenal yönetiminin, Arda Güler için 80 milyon euro’yu bulan bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Planlanan teklifin; ara transfer döneminde kiralama, sezon sonunda ise zorunlu satın alma opsiyonu içerecek şekilde yapılandırıldığı belirtiliyor. Bu hamleyle Arsenal’in hem kısa vadede kadro derinliğini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı hedeflediği aktarılıyor.

Xabi Alonso transfer fikrini reddediyor

Ancak bu transfer planının önündeki en büyük engelin Xabi Alonso olduğu ifade ediliyor. Sezon başından bu yana Arda Güler’e düzenli olarak forma şansı veren Alonso’nun, milli futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. İspanyol çalıştırıcının, Arda’yı mevcut proje içinde önemli bir parça olarak gördüğü vurgulanıyor.

Real Madrid cephesinde Arda Güler’e güven tam

Real Madrid cephesinin de Arda Güler konusunda net bir tutum sergilediği belirtiliyor. Kulübün, genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği ve uzun vadeli planlamada Arda’ya önemli bir rol biçtiği ifade ediliyor. Haberde, Arda Güler’in Real Madrid’e olan bağlılığının ve genç yeteneklerin gelişimini iyi yöneten bir teknik direktörün rehberliğinde ilerlemesinin kulüp açısından güven verici olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Transferde son söz sezon sonuna kaldı

Tüm bu gelişmeler ışığında, Arsenal’in Arda Güler için ısrarını sürdürüp sürdürmeyeceği ve Real Madrid cephesinin sezon sonunda nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Transferin kaderinin, sezonun ilerleyen haftalarındaki performanslar ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.