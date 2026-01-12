İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, gelişmiş sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak bir vatandaşı telefonla dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin radarına takıldı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp mağduru ikna eden zanlı, yaklaşık 809 bin liralık vurgunun ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak adalete teslim edildi.

Göztepe’de "Sigorta İptali" bahanesiyle büyük vurgun

Olay, 7 Ocak tarihinde Kadıköy’ün Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki N.Ö.’yü cep telefonundan arayan bir şahıs, profesyonel bir üslupla kendisini banka personeli olarak tanıttı. Müştekiye, mevcut kredi sigortalarının acilen iptal edilmesi gerektiğini, aksi takdirde sistem üzerinden yüksek tutarlı ödemeler çıkacağı yalanını uyduran dolandırıcı, mağduru paniğe sevk etti. Telefndaki yönlendirmelerle ikna edilen N.Ö., şüphelinin belirttiği hesaba tam 809 bin lira transfer etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, soluğu emniyette alarak şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği’nden operasyon

N.Ö.’nün ihbarı üzerine vakit kaybetmeksizin harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan titiz saha çalışmaları ve dijital izlerin sürülmesi neticesinde, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin 22 yaşındaki F.D. olduğu tespit edildi. Kimlik bilgilerine ulaşılan şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen başarılı bir operasyonla aynı gün içerisinde gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin hızlı müdahalesi, suçlunun parayla birlikte izini kaybettirmesine engel oldu.

Genç dolandırıcı adli makamlarca tutuklandı

Gözaltına alınan F.D., sorgulanmak üzere emniyet binasına getirildi. Buradaki işlemlerinde dolandırıcılık yöntemine ilişkin detaylar ortaya çıkarılırken, zanlının kurguladığı senaryonun ayrıntıları dosyalara eklendi. Emniyetteki yasal süreçleri tamamlanan ve suç dosyasıyla birlikte adliyeye sevk edilen 22 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, vatandaşların kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı temkinli olması ve kişisel verileri ile para transferi taleplerine şüpheyle yaklaşması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.