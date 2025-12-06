Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’den, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kendisine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir açıklama yaptı. İmamoğlu, Özdağ ile görüşmesinde temel insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin kritik konuları ele aldıklarını belirtti.

Ziyaretin ana gündemi: Masumiyet ve tutuksuz yargılama

Ziyaretin ana temasını, Türk yargı sistemindeki güncel tartışmalar oluşturdu. İmamoğlu, Genel Başkan Özdağ ile yaptıkları görüşmede özellikle usulsüz yargılama yöntemleri, bireylerin temel hakkı olan tutuksuz yargılanma ilkesi ve hukukun evrensel prensiplerinden masumiyet karinesi konularındaki fikirlerini detaylıca paylaştığını aktardı.

Özdağ’ın desteğine sosyal medyadan teşekkür

Açıklamasının devamında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a açıkça teşekkür eden İmamoğlu, ziyaretin ardından Özdağ’ın bu konular hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşarak kendisine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ümit Özdağ ne demişti?

İmamoğlu'nun Silivri'deki tutukluluğu sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gerçekleştirdiği ziyaret, yargılama sürecine dair önemli talepleri gündeme taşımıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair kamuoyunu bilgilendirirken, İmamoğlu'nun yargı sürecine ilişkin çarpıcı taleplerini aktardı. Özdağ'ın ifadesine göre, tutuklu Başkan, davasının bir an önce başlamasını ve bu belirsizliğin ortadan kalkmasını istediğini net bir şekilde dile getirdi.

Ancak İmamoğlu'ndan gelen en dikkat çekici talep, savunma hakkının kullanımıyla ilgili oldu. Özdağ, İmamoğlu'nun kendisini kamuoyuna açık bir şekilde savunma arzusunda olduğunu belirterek, "Savunmamı TRT ekranlarında, canlı yayınla yapmak istiyorum" şeklindeki isteğini paylaştı.

Genel Başkan Özdağ, bu talebi destekleyici bir yorumda bulunarak, "Eğer iddianameye ve ileri sürülen iddialara güveniliyorsa, hukuki sürecin şeffaflıkla yürütülerek, savunmanın kamuoyunun önünde tartışılmasına da açık olunması gerekir" ifadeleriyle İmamoğlu'nun bu isteğinin haklılığına vurgu yaptı.