Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında hem saha içi hem de saha dışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turan, Ukrayna’da görev yapmanın zorluklarına değinmesi istenince sözlerine teşekkürle başlamayı tercih etti.

“16 saat yolculuk yaptık ama pozitif kalmayı öğreniyoruz”

Genç teknik direktör, takımıyla birlikte maç için oldukça yorucu bir yolculuk geçirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buraya 16 saatlik bir yolculukla geldik. Organizasyonumuz çok iyi ama bu kadar uzun süre yolda olmak kolay değil. Buna rağmen bugün ancak hafif bir idman yapabildik. Yine de pozitif bakmayı öğreniyoruz. Bunu Ukraynalılardan öğrendim.”

Turan, Ukrayna’daki savaş koşullarına vurgu yaparak, “Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara büyük bir saygı duyuyorum” dedi.

“Bir gece Kiev’de kalın… Çocuklar savaş düşünmemeli”

Arda Turan konuşmasının devamında dünya liderlerine çağrıda bulunarak şu mesajı verdi:

“Trump’a, Putin’e, Erdoğan’a, Zelenski’ye sesleniyorum… Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı. Bir gece Kiev’de kalın, o zaman futboldan bahsetmek istemezsiniz. Ama bu insanlar her gün böyle yaşıyor.”

Turan, Ukrayna halkına duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etti:

“Ukrayna halkını seviyorum, oyuncularımı seviyorum. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Onlar için buradayım. Ukraynalılar artık benim ailem gibi.”

“Bu konu benim için duygusal”

Açıklamalarının sonunda sorunun kendisi açısından “duygusal bir tarafı” olduğunu belirten Turan, basın toplantısını bu sözlerle tamamladı.