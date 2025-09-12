Dijital iletişimde emojiler, duyguları aktarmanın en popüler yollarından biri haline geldi. Ancak Perspectus Global tarafından yapılan araştırma, emoji kullanımında kuşaklar arasında belirgin bir ayrışma olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan gençler, bazı emojilerin artık “modası geçmiş” olduğunu düşünüyor.

👍 ve ❤️ “Eski Nesil” Emojiler Arasında

Araştırmaya göre 16-29 yaş aralığındaki Z kuşağı, başparmak yukarı (👍) ve kırmızı kalp (❤️) emojilerini “yaşlı nesillerin sembolleri” olarak görüyor. Katılımcıların %24’ü 👍, %22’si ise ❤️ emojisini “eski moda” olarak nitelendirdi. Bu emojileri kullananların, gençler arasında “çağ dışı” ve “boomer” olarak algılandığı vurgulandı.

“Cool Olmayan” Emojiler Listesi

Araştırmada sadece 👍 ve ❤️ değil, başka emojiler de “demode” kategorisine girdi. Gençlerin “artık tercih edilmeyen” olarak işaretlediği diğer emojiler şöyle:

Tamam işareti (👌)

Onay işareti (✔️)

Alkışlayan eller (👏)

Gözlerini kapatan maymun (🙈)

Dışkı simgesi (💩)

Tüm yaş grupları arasında ise en az sevilen emoji kafatası (☠️) oldu.

Nesiller Üstü Popülerlik: 😂 Zirvede

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise, bazı emojilerin tüm yaş gruplarında ortak olarak kullanılmaya devam etmesi. Katılımcıların %45’i gözyaşlarıyla gülen yüz (😂) emojisini en çok kullandığını belirterek bu sembolü zirveye taşıdı.

Gençler Arasında Öne Çıkan Emojiler

Yeni neslin dijital dilinde ise farklı semboller öne çıkıyor. Özellikle ateş (🔥), kalpli gözlerle gülen yüz (😍) ve çift anlam taşıyan patlıcan (🍆) emojileri gençler arasında sıkça tercih ediliyor. Bu emojiler, heyecan, beğeni ya da mizahi anlamlarda kullanılıyor.

Yanlış Kullanım Riski

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu ise, katılımcıların %78’inin bir emojiyi yanlış anlamda kullandığını itiraf etmesi oldu. Özellikle çift anlamlı emojiler, farklı nesiller arasında iletişim kazalarına yol açabiliyor.

Emojiler sadece dijital sohbetlerin küçük detayları değil, aynı zamanda kuşak farkını gösteren semboller haline gelmiş durumda. Bu nedenle özellikle Z kuşağıyla iletişim kurmak isteyenlerin, kullandıkları emojilere dikkat etmeleri gerekiyor. Yanlış bir sembol, mesajın içeriğinden daha çok dikkat çekebilir.