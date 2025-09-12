Özden Özdoğan, sosyal medya fenomeni ve girişimci kimliğiyle tanınan bir isim. 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, aslen Amasya kökenli bir aileye sahip; baba tarafından ise Bingöl’e uzanan kökleri var. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’nin Londra kentinde eğitimini tamamladı. Özdoğan, dijital içerik üreticiliği ve annelik temalı paylaşımlarıyla Instagram’da geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu.

Özden Özdoğan kimdir?

Sosyal medya fenomeni olan Özden Özdoğan, sade yaşam tarzı, aile temalı paylaşımları ve annelik üzerine ürettiği içeriklerle milyonlara ulaşan bir dijital içerik üreticisi. Eğitim hayatından sonra girişimci kimliğini öne çıkararak eşi Ahmet Özdoğan ile birlikte kadın giyim markası “Hepsigiy”i kurdu. Online satışla markasını kısa sürede büyüttü ve dijital girişimcilikte dikkat çekici bir başarıya imza attı. Özden Özdoğan’ın iş yaşamı kadar aile yaşantısı da takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor.

Özden Özdoğan nereli?

İstanbul doğumlu olan Özdoğan’ın ailesi aslen Amasyalıdır. Özellikle annesi tarafından Amasya kültürünün izlerini taşıdığı, baba tarafından ise Bingöl kökenli olduğu biliniyor. Hem İstanbul’un kozmopolit yapısı, hem de Amasya’nın geleneksel değerleriyle yetişti. Özden Özdoğan’ın eşi Ahmet Özdoğan ise Karslıdır; bu nedenle hem doğu hem batı kültürlerinden etkilenen bir aile yapısına sahiptir.

Özden Özdoğan, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında doğal, samimi ve aile yaşamını öne çıkaran paylaşımlarıyla biliniyor. Hem annelik hem girişimcilik kariyerini başarıyla sürdürüyor ve kadınlara ilham veren bir profil çiziyor. Şu anda altı çocuk annesi olan Özden Özdoğan, özel hayatında ve iş dünyasında disiplin, sadelik ve aile değerlerini öne çıkaran bir isim olarak öne çıkıyor