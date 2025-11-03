Son Mühür- Türk bilim insanı Prof. Dr. Erdal Arıkan, Çin'in teknoloji devi Huwaei'nin 5G teknolojisinde aşamadığı sorunu çözmeyi başardı.

California Institute of Technology (Caltech) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) mezunu Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan'ın Polar Kodlama Teorisi, veri iletimi sırasında yaşanan sorunların çözüm anahtarı olmayı başardı.

Huawei, iletişim teknolojisinin gelişimine olağanüstü katkı nedeniyle Prof. Dr. Erdal Arıkan'ı Çin'de ağırlayarak ödüllendirdi.

Huawei CEO'su Guo Ping, "Prof. Erdal Arıkan sadece Türkiye için bir kahraman değil, iletişim endüstrisi için de bir kahraman" vurgusunda bulundu.

Prof. Dr. Erdal Arıkan, 2011'de Sedat Simavi,2018'de IEEE Richard W. Hamming ve 2019'da Claude E. Shannon ödülleriyle başarısını taçlandırmıştı.



Prof. Dr. Erdal Arıkan kimdir?



1958 doğumlu Erdal Arıkan, Arıkan, Caltech'te elektrik mühendisliği okudu ve MIT'de Robert G. Gallager ile çalışarak 1986'da doktora derecesini aldı.

1986-1988 yılları arasında University of Illinois at Urbana-Champaign'de asistan profesör olarak çalıştı. Daha sonra, Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldu.

