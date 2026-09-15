Platformun Türkiye pazarına girişi alışılmışın dışında sürpriz bir modelle gerçekleşiyor. Şirket, dijital dizi ve film servisini bağımsız bir paket yerine iCloud+ bulut depolama aboneliğine ekleyerek kullanıcılara sunuyor.

Beklenen hamle geldi. Türkiye dahil 59 yeni ülkeye kapılarını aralayan yayın ağı, dünya genelinde 170 ülkeye yayılarak devasa bir ekosisteme ulaşıyor.

Apple TV Türkiye abonelik ücreti ne kadar ve nasıl izlenir?

Apple TV, Türkiye'de ayrı bir yayın ücreti ödemeden aylık 49,99 TL'den başlayan iCloud+ aboneliği satın alınarak izleniyor.

Paket Seçeneği Aylık Ücret Pakete Dahil Hizmetler Aile İçi Paylaşım iCloud+ 50 GB 49,99 TL Apple TV, Apple Arcade, 50 GB Bulut 5 Kişiye Kadar iCloud+ 200 GB 149,99 TL Apple TV, Apple Arcade, 200 GB Bulut 5 Kişiye Kadar iCloud+ 2 TB 449,99 TL Apple TV, Apple Arcade, 2 TB Bulut 5 Kişiye Kadar

Kullanıcılar ek bir fatura yükü altına girmeden mevcut bulut tarifeleri üstünden dizi ve sinema arşivine ulaşıyor. iPhone, iPad, Mac veya akıllı televizyonlardaki uygulama üstünden Apple hesabıyla oturum açmak yeterli sayılıyor.

Platformda hangi yapımlar bulunuyor ve Apple Arcade dahil mi?

Apple TV kütüphanesinde küresel çapta ses getiren ödüllü orijinal dizi ve filmler yer alırken, oyun servisi Apple Arcade de pakete doğrudan dahil ediliyor.

Kullanıcılar Ted Lasso, The Morning Show ve Severance gibi popüler dizileri Türkçe altyazı seçeneğiyle takip edebiliyor. Genişletilen abonelik yapısı, Apple Arcade bünyesindeki yüzlerce reklamsız yapımı tek kuruş ek ödeme yapmadan cihazlara indiriyor.

Ekranlar şenleniyor. Aile İçi Paylaşım sistemi sayesinde tek bir abonelik hanedeki 5 kişi arasında kolayca bölüştürülüyor.

Mevcut aboneler için geçiş süreci nasıl işleyecek?

Halihazırda iCloud+ aboneliği bulunan tüm kullanıcılar, eylül ayı sonuna kadar hiçbir ek işlem yapmadan Apple TV erişimine kavuşuyor.

Şirket, daha önce farklı bölge hesaplarıyla bağımsız üyelik başlatanların kayıtlarını kesintisiz biçimde sisteme aktarıyor. Oyunlardaki kayıtlı aşamalar ve yedeklenen bulut verileri kayba uğramadan korunuyor.

Geçiş süreci hızlandı. Kullanıcılar apple.com/tr adresi veya cihazlarındaki hesap ayarları üzerinden paket detaylarını kolayca yönetebiliyor.