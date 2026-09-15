Apple öğrenci indirimi sayesinde hak kazanan alıcılar, seçili tablet ve bilgisayarların yanında 5.499 TL tutarındaki promosyon desteğinden faydalanıyor. Yeni öğretim yılına hazırlanan yüz binlerce genç, ders notlarını tutacakları ve projelerini üretecekleri donanımlara kavuşmak için dijital mağazayı tarıyor.

Geri sayım sürüyor. Üniversite kapılarının açılmasına az bir zaman kala başlayan bu avantajlı dönem, gençlere bütçe dostu teknolojiye erişim fırsatı tanıyor.

Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar sürecek?

Apple öğrenci indirimi, 13 Ağustos tarihinde açtığı başvuru penceresini 22 Ekim 2026 gecesi resmen kapatıyor.

Süre hızla eriyor. Belirlenen son güne kadar üniversiteye yeni kabul edilenler, kayıtlı yükseköğrenim öğrencileri ve her kademedeki öğretmenler indirimli alışveriş yapabiliyor. Yetkili eğitim portalı apple.com/tr-edu/shop üstünden yürüyen süreçte öğrenci veya eğitmen belgesi ibraz eden herkes fırsattan doğrudan yararlanıyor.

Kampanyanın geçerli olduğu cihazlar ve hediye seçenekleri

Ana Cihaz Kategorisi Satın Alınabilir Modeller Hediye / Promosyon Ürünü İndirim Tutarı Mac Bilgisayar MacBook Air, MacBook Pro AirPods 5, AirPods Pro 3, AirTag 5.499 TL iPad Tablet iPad Air, iPad Pro Apple Pencil Pro, AirPods 5 5.499 TL

Teklif tablosu netleşti. Kampanya, Mac veya iPad alan tüketicilere seçtikleri kulaklık, kalem veya takip aksesuarında tam 5.499 TL promosyon indirimi sağlıyor. Böylece temel aksesuar maliyeti sıfıra iniyor ya da üst seviye aksesuarlar sembolik farklarla sepete giriyor.

Kampanyaya iPhone modelleri dahil mi?

Apple öğrenci indirimi kampanyasına iPhone telefonlar dahil edilmiyor; hediye ve promosyon hakkı yalnızca Mac ve iPad modellerinde geçerli sayılıyor.

Akıllı telefonunu yenilemek isteyen kullanıcılar, iPhone modellerini eğitim hediyesi olmaksızın şirketin standart liste fiyatlarıyla temin ediyor. Yeni vitrine çıkan iPhone 18 Pro ve serinin diğer modelleri promosyon sepetinin dışında tutulurken, öğrenciler önceliği derslerde verimlilik sağlayan dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere veriyor.