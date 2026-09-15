Genç yaşına rağmen sayısız ödül kazanan yıldız isim, güçlü vokali kadar kamera önündeki performansıyla da adından söz ettiriyor. Başarılı yorumcu, müzik listelerinde fırtınalar estirirken aynı zamanda reyting rekorları kıran televizyon yapımlarında başrolü üstleniyor.

Yıldızı erkenden parladı. Müzik yarışmasıyla başlayan bu serüven, kısa sürede devasa bir medya başarısına dönüştü. Sosyal medyada milyonlarca hayran kitlesi genç yeteneğin her adımını heyecanla takip ediyor.

Lesti Kejora kimdir ve müzik yolculuğuna nasıl başladı?

Lesti Kejora, 5 Ağustos 1999 tarihinde Endonezya'nın Cianjur kentinde doğan, Asya'nın geleneksel dangdut müziğini icra eden ünlü bir şarkıcı ve oyuncu olarak tanınıyor.

Henüz 14 yaşındayken katıldığı D'Academy yarışmasında birincilik kürsüsüne çıkarak tüm ülkede hayranlık uyandırdı. Yarışmanın hemen ardından piyasaya sürdüğü "Kejora" adlı çıkış parçası, ona hem şöhret kapısını sonuna kadar araladı hem de sahne soyadını armağan etti. Sahne tozunu erkenden yuttu. Geleneksel ezgileri modern pop altyapısıyla harmanlayan sanatçı, kısa zamanda sınırları aşarak Güneydoğu Asya'nın en parlak seslerinden birine dönüştü.

Sanatçının ekran serüveni ve unutulmaz dizileri

Müzikteki başarısını televizyon ekranlarına taşıyan sanatçı, Endonezya'da "sinetron" olarak adlandırılan popüler dizilerde sergilediği oyunculukla büyük beğeni topladı. Eşi Rizky Billar ile kamera karşısına geçtiği yapımlar izlenme oranlarını altüst etti.

Yapım Adı Yayın Yılı Türü Rolü Kejora 2014 TV Filmi Kendisi Merpati Tak Pernah Ingkar Janji 2015 TV Filmi Lesti Kuch Kuch Dangdut 2016 Dizi Lesti Aku Mencintaimu Karena Allah 2024 Dizi Arsy Romansa Kampung Dangdut 2025 Dizi Başrol

Dram yüklü sahnelerdeki samimi anlatımı, usta yönetmenlerin kapısını çalmasını sağladı. Rol aldığı yapımlar ekran başındakileri derinden etkiledi.

Lesti Kejora hakkında merak edilen özel hayatı

Göz önünde bir evlilik sürdüren Lesti Kejora, 2021 yılında ünlü oyuncu Rizky Billar ile hayatını birleştirdi. Medyada "Leslar" adıyla anılan popüler çift, oğulları Muhammad Leslar Al-Fatih'in gelişiyle aile bağlarını pekiştirdi.

Fırtınalı günleri geride bıraktılar. Özel yaşamındaki iniş çıkışlara rağmen üretkenliğini koruyan başarılı sanatçı, yeni albüm çalışmaları ve iddialı dizi projeleriyle Asya eğlence sektöründeki güçlü konumunu koruyor.