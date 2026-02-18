AÖF kayıt yenileme işlemleri 2 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı. Ancak son günlerde sisteme aynı anda erişmeye çalışan yüz binlerce öğrenci nedeniyle ciddi yoğunluk yaşandı. Birçok öğrenci ders seçimi ve ödeme adımlarını tamamlayamadı. Bunun üzerine üniversite yönetimi, mağduriyet oluşmaması adına ek süre tanıma kararı aldı. İşte AÖF kayıt yenileme süreci hakkında merak edilen tüm detaylar.

AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

Yapılan resmi açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme işlemlerinde yeni son tarih 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00 olarak belirlendi. Ödeme işlemleri için ise saat 22.30'a kadar süre tanınıyor. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri sona erecek. Belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler dönem boyunca ders alamayacak.

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer kritik nokta ise üst üste dört dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin üniversiteyle ilişiklerinin kesilme riskiyle karşı karşıya kalması.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemi tamamen çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Süreç üç temel aşamadan oluşuyor:

İlk adımda öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi'ne e-Devlet şifresi veya öğrenci giriş bilgileriyle erişim sağlıyor. İkinci adımda "Ders Ekle-Sil" bölümünden bahar döneminde alınacak dersler belirleniyor. Bir yarıyılda toplam 45 AKTS'yi aşmayacak şekilde en fazla 10 ders seçilebiliyor. Ders seçiminin ardından mutlaka onay butonuna basılması gerekiyor; onaylanmayan seçimler geçersiz sayılıyor.

Son adımda ise sistemde oluşan ödeme tutarı Ziraat Bankası kanalıyla yatırılıyor. Ödeme yöntemleri arasında kredi kartı veya banka kartı, ATM (kartlı ya da kartsız), internet bankacılığı ve mobil bankacılık seçenekleri bulunuyor. Banka şubelerinden ödeme kabul edilmediği özellikle hatırlatıldı.

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Kayıt yenileme ücreti, öğrencinin seçtiği derslere göre sistem tarafından otomatik hesaplanıyor. Ödeme tutarı; dönem öğretim materyal ücreti, öğrenim ücreti ve öğrenci katkı payı kalemlerinden oluşuyor. Öğrenciler ders seçimi sayfasından veya Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü ekranından ödeme detaylarını görüntüleyebiliyor.

AÖF 2026 bahar dönemi sınav tarihleri

Kayıt yenileme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler için sınav takvimi de netleşmiş durumda. Bahar dönemi ara sınavı 4-5 Nisan 2026, dönem sonu sınavları 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 olarak planlandı. Sınavlara katılabilmek için kayıt yenileme işleminin eksiksiz tamamlanması şart.

Üniversite yetkilileri, ek sürenin son günlerinde de benzer bir yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunarak öğrencilerin işlemlerini son ana bırakmamasını tavsiye ediyor. Kayıt durumu kontrolleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki "Kayıt Bilgi" ekranından yapılabiliyor.