Üniversite eğitimi için açıköğretimi tercih eden öğrenciler, her yıl belirli dönemlerde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreçleri başladı ve binlerce öğrenci akademik takvimdeki yenilikler ile işlem adımlarını yakından takip ediyor. Özellikle ders ekle-sil uygulaması hem mevcut öğrenciler hem de yeni katılanlar için sürecin en önemli detayları arasında yer alıyor.

Bu dönemde kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihler arasında tamamlanacağı, yapılacak adımlar ve ödemelerin nasıl gerçekleşeceği merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan güncel bilgiler, öğrencinin ders seçimi yapmadan kaydını yenileyemeyeceğini vurguluyor. 2025 yılı güz dönemi için kayıt yenileme ve ders işlemlerinin bitiş tarihi de kesinleşti.

Kayıt Yenileme Tarihleri ve Son Gün

Kayıt yenileme ekle-sil işlemleri 6 Ekim Pazartesi günü başladı ve 17 Ekim Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, kayıt yenileme adımlarını Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden tamamlayacak. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgisi oluşmuyor ve ödeme yapılmadıkça kayıt yenilenmiyor. Tüm işlemler ve ödeme, ilgili tarihler arasında, en geç son gün olan 17 Ekim saat 22.00'ye kadar bitmeli. Kayıt yenileme işleminin en kritik aşamaları arasında ders seçimi ve kayıt bedelinin yatırılması yer alıyor.

Başvurular sırasında sistemden ders ekle-sil işlemi yapıldığı anda kredi ve zorunlu seçmeli dersler otomatik olarak listeleniyor. Öğrenci bu dersleri güncelleyip kaydedebiliyor. Kayıt bedeli ise bankalar üzerinden online veya şubeler aracılığıyla yatırılabiliyor. Resmi açıklamalara göre gecikme olursa kayıt hakkı bir sonraki döneme kalıyor.

Ders Ekle-Sil ve Kayıt Yenileme Adımları

AÖF sisteminde ders seçimi yapmadan kayıt yenileme tamamlanmıyor. Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci bilgi sistemi, e-Devlet şifresi veya üniversite öğrenci şifresiyle açılıyor. Öğrenci önce dönemine uygun olan dersleri seçiyor, ardından bu seçimle ilgili banka ödeme bilgisi oluşturuluyor. Ödeme tamamlandığında kayıt süreci tamamlanıyor. Eğer dersleri onaylamadan ödeme ekranına geçilirse sistem kabul etmiyor.

Her yıl kayıt işlemlerinde on binlerce aday sistemde aynı anda işlem yaptığı için özellikle son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Online ödeme sistemleri güncel ve güvenli olmakla birlikte, fiziki olarak banka şubesinden da ödeme yapılabiliyor. Tüm adımlar eksiksiz tamamlandığında öğrenci 2025-2026 güz dönemine kayıtlı olmuş oluyor.

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, kayıt yenileme ve ders ekle-sil gibi temel işlemlerde sistemdeki yenilikleri ve tarihlerdeki değişimleri dikkatlice izlemeli. İşlemleri eksiksiz tamamlayan adaylar, güz dönemini sorunsuz bir şekilde başlatıyor. Özellikle aktif kayıtlı öğrenci sayısındaki artış ve dijital altyapının güncellenen özellikleri bu dönemde kayda değer bir istatistik olarak öne çıkıyor.