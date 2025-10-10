Kamu personeli olmak isteyen binlerce aday, KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla soruları ve puan hesaplamalarını daha yakından incelemeye başladı. Özellikle sınavda iptal edilen soruların puan hesaplarına etkisi, bu süreçte adayların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, 2025-KPSS A Grubu sınavındaki Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda bulunan 59 numaralı sorunun iptal edildiği açıklandı. Bu açıklamanın hemen ardından sosyal medyada ve forumlarda “KPSS’de iptal edilen soru puanı etkiler mi?” sorusu sıkça gündeme geldi.

KPSS’de İptal Edilen Soru Puanı Etkiliyor mu?

KPSS’de bir soru iptal edildiğinde adaylar için önemli olan, bu iptalin puanlara nasıl yansıyacağı oluyor. ÖSYM’nin yayınladığı bilgilendirmeye göre, iptal edilen sorular değerlendirme dışında tutuluyor ve tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul ediliyor. Yani sınav sonuçlarında, iptal edilen soru sayesinde hiç kimse için negatif ya da pozitif bir puan değişimi olmuyor.

Bu uygulama sayesinde, bir sorunun yazım hatası veya içerik açısından iptali söz konusu olduğunda adayların sınavdaki başarı oranı adil bir şekilde korunuyor. Böylece sınav sonuçlarının güvenilirliği de sürdürülmüş oluyor.

KPSS’de Sıkça Sorulan Teknik Sorular

KPSS sürecinde yalnızca soru iptalleri değil, puanlama sisteminin ayrıntıları da sık sık gündeme geliyor. Örneğin, sınav genelinde standart sapma dikkate alınırken, iptal edilen soruların değerlendirme dışı bırakılmasıyla birlikte kalan doğru cevap sayısı üzerinde puan hesaplaması yapılıyor. Bu durumda, iptal edilen soruların sınavın geneline etkisi minimuma indiriliyor ve adayların hak kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

Bazı yıllarda, KPSS’de 2 ya da 3 sorunun iptal edildiği durumlar da yaşandı. Buna rağmen sonuçlar, tüm adaylar açısından aynı değerlendirme prosedürüyle hesaplanıyor. ÖSYM, bu gibi kritik süreçlerde kuralların ve değerlendirmelerin şeffaf bir biçimde açıklanmasına önem veriyor.

KPSS sonuçlarını etkileyen kriterler incelendiğinde, sınavdaki iptal edilen her bir sorunun puan hesaplaması kapsamında tüm adaylar lehine doğru olarak kabul edildiği görülüyor. Böylece adaylar, tek bir sorunun bile sınav sonucunda kendi lehine ya da aleyhine bir değişikliğe yol açmadığından emin olabiliyor.

KPSS sınavlarında iptal edilen sorularla ilgili endişe taşımak yerine, yapılan resmi açıklamaları takip etmek ve sınav puan sisteminin işleyişini bilmek adaylar için yeterli oluyor.