Son Mühür- Kevin Durant'ın kadroya eklenmesiyle sezona şampiyonluk adayları arasında giren Houston Rockets son dönemde eski günlerini aratan sonuçlara imza atıyor.

Bu sezon ligde istediği sonuçlara imza atamayan Los Angeles Clippers evinde Houston'u zorlanmadan 128-120'lk skorla aşmayı bildi.

Alperen'den Double-double...



28 dakika sahada kalan Alperen Şengün karşılaşmayı 19 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansla kapattı.

Kevin Durant 22 sayı, 5 ribaund, 1 asist, 2 blokla, Amen Thompson 19 sayı, 9 ribaund, 5 asist, Jabari Smit Jr. 16 sayı, Reed Sheppard 8 sayı ve 3 asistle oynadı.

Clippers'da maça damga vuran isim sakatlıklar yüzünden gerçek performansını göstermekte zorlanan Kawhi Leonard'dı.



Leonard'ın 41 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansına James Harden 29 sayı, 4 ribaund ve 6 asistlik performansla katkı verdi.

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Bogdan Bogdanovic 19 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 3 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

Houston bu yenilgiyle NBA Batı Konferansı'nda Oklahoma, Spurs, Nuggets, Lakers ve Timberwolves'in arkasından altıncı sıraya geriledi.