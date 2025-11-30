Antalya’nın turizm kapasitesi ve potansiyeli hakkında önemli açıklamalarda bulunan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının, 29 Kasım itibarıyla 16 milyon 700 bini geçtiğini söyledi.

17 milyon rakamını çok önemsiyoruz

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, bu yıl Antalya için 17 milyon rakamını çok önemsediğini belirterek, “Geçen yıl da çok ciddi başarılar kazandık. Bu sene o başarıyı perçinleyeceğiz. 17 milyon kişi seviyesini tekrardan geçeceğiz. Tabii önümüzdeki sene çok kolay değil. 2026 senesi için de beklentim yine 17 milyon seviyesinde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesiyle bu rakamın yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum. Ancak şu anki imkanlar dahilinde 17 milyon rakamını çok önemsiyorum. Önemli olan hizmet kalitemizin devamlılığı, sürdürülebilirliğe vermiş olduğumuz önemin devamlılığı, bu anlamda çok olumlu bir algı, pozitif bir algı yaratıldı" diye konuştu.

Keşke enflasyon olmasa, kur da hiç artmasa!

Antalya'nın en önemli pazarları Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Kazakistan'dan hemen hemen aynı kişi sayısının geldiğini kaydeden Kavaloğlu, “Sadece Kazakistan ülkesinden gelen turist sayısında biraz düşüşümüz var. Ancak bu pazarlardaki etkin rolümüzü devam ettirmek zorundayız 2026 yılıyla da ilgili. 2026 yılıyla ilgili enflasyon baskısıyla birlikte kur ve maliyetlerin artışı kurun sabit gitmesi sebebiyle bizi birazcık zorlayacak gibi gözüküyor. Bu konuda iç pazar ve Avrupa'da yaşayan Türklerle birlikte bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum ama maliyetlerimizin artmasıyla birlikte sabit kur politikasının da bir parça lehimize değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ihracatçılarla turizmciler bu anlamda zor durumda kalıyor. Ama enflasyonun olmadığı bir ortamda herhangi bir artış olmadan paramızın değerli olması, hepimiz bu ülkenin evladıyız, bizim için çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla keşke hiç enflasyon olmasa, kur da hiç artmasa, bizim için yeterli olur her şey" şeklinde konuştu.