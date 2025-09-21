Adıyaman’ın Kömür Beldesi’nde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yangını bahçelere sıçradı

Kömür Beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki meyve bahçelerine kadar ulaştı ve bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Ekipler müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın daha fazla

yayılmadan kontrol altına alındı. Uzun süren çalışmaların ardından alevler tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Can kaybı yok, bahçeler zarar gördü

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bazı meyve bahçeleri zarar görd