Son Mühür / Yiğit Uzun - Ege Üniversitesi’ne bağlı Öğrenci Köyü yurdunun işletmesi devrinin siyasi bağlantılarla gerçekleştiğine dair iddialar, kampüste dikkat çekici bir hareketlilik yarattı. Yurdun devrinin, AK Partili bir ilçe başkanının referansı üzerine gerçekleştiği ve sürecin üniversite yönetimi içerisindeki üst düzey bir bürokrat tarafından yürütüldüğü öne sürülüyor.

Siyasi referansla işletme devri iddiası

İddiaya göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne yurt işletmesinin belirli bir kişiye verilmesi yönünde siyasi bir talep iletildi. Bu talebin AK Partili bir ilçe başkanından geldiği, bürokratın da bu doğrultuda devir sürecini gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İşletmenin devredildiği belirtilen kişiyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, üniversite yönetimi ve ilgili siyasi isimler sessizliğini koruyor.

Öğrenci Köyü özelleştirildi, ücret tartışması büyüdü

Yurdun özelleştirilmesinin ardından depremzede öğrencilerden 19 bin TL talep edildiği iddiası tepkileri artırdı. Uygulamanın, devletin depremzede öğrencilere sağladığı destek politikalarıyla çeliştiği ifade ediliyor.

Denetim mekanizmalarının devre dışı kaldığı iddiası

Özel işletmeye geçişin ardından yurdun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenli biçimde denetlenmediği, siyasi baskılar nedeniyle kontrol süreçlerinin zayıflatıldığı öne sürülüyor. Öğrencilerin yaşam koşulları ve güvenliğinin riske atıldığına dair şikayetler arttı. Üniversite yönetimi ve ilgili siyasi makamların, kamuoyunda tartışma yaratan bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.