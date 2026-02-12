Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen 177. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Teşkilata hitap eden Erdoğan, hem parti çalışmalarına hem de Türkiye’nin uluslararası konumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Toplantının açılışında partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatının çalışmalarını takdir ederek birlik ve kararlılık vurgusu yaptı.

Toplantıya selam ve teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu sözlerle başladı: “Hepinizi en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

AK Parti teşkilatının fedakar mensuplarına tebriklerimi iletiyorum. AK Parti'nin 177. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini diliyorum.”

“Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı’dır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın siyasi konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

“AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Muhalefetin şiddet hakaret dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır.

AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mevcut düzen yerinden sarsılıyor.

Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Nelerle mücadele ettiğimizi şöyle bir hatırlayın. Nice krizi biz başarıyla yönettik.”

Türkiye’nin uluslararası rolüne vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel ölçekte artan etkisine de dikkat çekti. Türkiye’nin diplomasi ve bölgesel krizlerde aktif rol oynadığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye'nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye gündem belirleyen ülke olarak adından söz ettiriyor.

Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.”

“Biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz”

AK Parti’nin siyasi kimliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, teşkilatın mücadele anlayışına vurgu yaptı: “AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz.”

Ayrıntılar geliyor...