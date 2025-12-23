Hava trafiğinin askıya alınmasıyla birlikte havalimanında bekleyen yolcular ve karşılayıcılar için belirsiz bir süreç başladı. Yetkililer, uçuş güvenliğini sağlamak adına hava sahasını kapatma kararı aldı. Bölgeye gitmesi planlanan bazı uçaklar çevre illerdeki havalimanlarına (Konya, İstanbul, Kayseri) yönlendiriliyor.

Uçuşlar Neden Durduruldu?

Esenboğa Havalimanı'ndaki operasyonların durdurulmasının temel nedeni, Ankara semalarında seyreden özel bir jetle iletişimin kopması olarak açıklandı. Hava trafik kontrol kulesi ve radar sistemleri, söz konusu uçakla bağlantıyı kaybetti. Bu durum üzerine acil durum protokolleri devreye girdi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İddialara göre radar bağlantısı kesilen uçağın, daha önce gündeme gelen Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içinde bulunduğu öne sürülen Malta tescilli Falcon 50 tipi jet olduğu üzerinde duruluyor. Ancak resmi makamlar henüz uçağın akıbeti ve teknik detayları hakkında kesin bir doğrulama yapmadı. Güvenlik gerekçesiyle sivil uçuş trafiği tamamen kesildi.

Seferler Ne Zaman Başlayacak?

Havalimanı yetkilileri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), konuya ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Hava sahasının ne zaman yeniden trafiğe açılacağı konusunda henüz net bir saat verilmedi. Arama çalışmalarının sonuçlanması ve hava sahası güvenliğinin tam olarak sağlanmasının ardından uçuşların kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına havayolu şirketlerinin duyurularını takip etmeleri ve havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor. Kriz masası, gelişmeleri anlık olarak takip ediyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.