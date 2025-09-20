Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulu öncesinde mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran karşılaşarak selamlaştı.

Jest yaptı

Selamlaşma anında Sadettin Saran’ın elindeki sargıyı fark eden Ali Koç, "Nasılsın, ne oldu parmağına? Hoş geldin" diyerek ilgisini gösterdi. İki başkan adayının samimi diyalogu, salondakilerin dikkatinden kaçmadı.

Başkanlık yarışında son durum

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 49 bin 268 üye bulunuyor. Tarihi öneme sahip kongrede mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez seçilmek için yarışacak, Sadettin Saran ise kulüp tarihine 34. başkan olarak geçmeyi hedefliyor. Başkanlık seçimi yarın gerçekleştirilecek; oy verme işlemi saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de tamamlanacak. 50 sandıkta yapılacak oylamanın ardından sandıklar birlikte açılacak ve gün sonunda Fenerbahçe’nin yeni başkanı kamuoyuna duyurulacak.