Son Mühür- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun koruma ekibinde görülen ve iç kanamaya yol açtığı iddia edilen "garip ses" vakası, modern harp tekniklerinde yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Uzmanlar, bu semptomların arkasında özel kuvvetlerin cephaneliğinde yer alan "Yönlendirilmiş Enerji Silahları" (DEW) ve gelişmiş sonik mühimmatların olabileceğine dikkat çekti.

Yönlendirilmiş Enerji Silahları (DEW)

Modern orduların "ölümcül olmayan" mühimmat kategorisinde geliştirdiği sonik silahlar, hedefleri fiziksel bir mermi kullanmadan etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip. Yüksek frekanslı lazer sistemleri ve mikrodalga enerji aktarıcıları gibi teknolojilerle donatılan bu sistemler, doğrudan insan biyolojisini hedef alıyor.

Sonik dalgaların tahrip gücü: İç kanama ve oryantasyon bozukluğu

Bu tür silahların yarattığı en büyük tehlike, hedeflenen kişinin vücudunda yarattığı sarsıcı etkilerdir. Belirli frekans aralıklarında yayılan güçlü ses dalgaları; düşman birimlerinde şiddetli mide bulantısı, kusma, aşırı yön kaybı ve denge kaybı gibi belirtilere yol açarak kişiyi anında yere yığıyor. En korkutucu etkisi ise dışarıdan hiçbir darbe almamasına rağmen dokularda meydana gelen iç kanamalar olarak biliniyor.

Psikolojik ve fiziksel çöküş: Stratejik Bir atlatma yöntemi

Savunma uzmanları, bu teknolojilerin sadece fiziksel zarar vermekle kalmayıp, hedef üzerinde yoğun bir psikolojik baskı kurduğunu belirtiyor. "Görünmez saldırı" olarak adlandırılan bu yöntemle, koruma kalkanları veya askeri birlikler neyle karşı karşıya olduklarını anlayamadan etkisiz hale getirilebiliyor. Maduro'nun korumalarında görüldüğü iddia edilen semptomlar, bu tür stratejik silahların operasyonel bir sahada kullanılmış olma ihtimalini güçlendiriyor.

Geleceğin savaşları: Elektronik ve enerji tabanlı arsenal

Dünya genelindeki özel kuvvetlerin envanterine giren bu enerji tabanlı silahlar, geleneksel savaş doktrinlerini kökten değiştiriyor. Artık fiziksel engellerin ötesine geçebilen, duvarların arkasındaki hedefi bile "ses hapsine" alarak felç edebilen bu sistemler, modern güvenlik stratejilerinde en büyük risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Gizemli silah iddiası

Uluslararası basının gündemine bomba gibi düşen olayı New York Post da yazdı. New York Post'un haberine göre de Maduro’yu hedef alan Amerikan özel kuvvetleri, operasyon esnasında koruma kalkanını aşmak için alışılmışın dışında yöntemlere başvurdu. İddiaya göre Amerikan askerleri, korumaları etkisiz hale getirmek için fiziksel bir temas kurmadan, burun kanamasına ve kan kusmaya yol açan gizemli bir silah kullandı. Bu teknoloji sayesinde Maduro’nun en yakınındaki güvenlik birimlerinin saniyeler içinde saf dışı bırakıldığı öne sürülüyor.