Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın uluslararası hukuk kurallarını kağıt üstünde bırakan Venezuela operasyonda aralarında Maduro'nun yakın korumaları olan 32 Kübalı askeri nde bulunduğu 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Maduro'nun yakalanıp ABD'ye getirildiği süreçte tek bir ABD askerinin burnunun bile kanamamış olması operasyonda kullanılan silahları da merak konusu haline getirdi.

İngiliz ve ABD medyası operasyon sonrası Venezuela askerlerinin açıklamalarını gündeme taşıdı.



Söz konusu haberlerde,

“O ses dalgası silahı her neyse, sonrasında ayağa bile kalkamadık.”๏ “Her şey bir anda oldu. Hepimizin burnu kanamaya başladı, bazı arkadaşlarımız kan kustu. Yere düştük ve kalkamadık.” ifadeleri dikkat çekti.

Yoğun bir ses dalgası...



ABD'nin "Mutlak Kararlılık Operasyonu" adını verdiği süreçte bilinmeyen bir "yoğun ses dalgası" (sonic/acoustic weapon) kullandığına dair iddialar güçleniyor.

ABD'nin psikolojik üstünlüğü sağlama adına bu türden haberleri bilinçli olarak servis ettiğine dair iddialar söz konusu operasyonun abartıldığını düşünenlerin sayısı da az değil.

ABD'nin elinde akustik/enerji tabanlı gizemli silah olduğunu düşünenlere göre operasyonun bu kadar başarılı olmasının altında bilinmeyen bu silah önemli bir rol oynamış olabilir.

