Son Mühür- İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli doktorların girişimiyle, mühendislik teknikleri kullanılarak özel bir cihaz üretildi. Ambulanslara yerleştirilen bu cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre mesafedeki araçların radyolarına aynı anda yayın yapacak. Anonslarda “Lütfen ambulansa yol verin”, “Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin” ve “Fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin” ifadeleri kullanılacak.

Panik yerine doğru yönlendirme

Sistemin devreye girmesiyle sürücüler, siren sesine bağlı paniğe kapılmadan doğru tarafa yönlendirilecek. Bu sayede hem ambulansların ilerleyişi kolaylaşacak hem de ani manevralardan kaynaklı ikinci kazaların önüne geçilecek.

Trafikte bekleme süresi kısalacak

Yeni uygulamayla ambulansların trafik ışıkları ve yoğun kavşaklarda bekleme süresinin azalması öngörülüyor. Hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, kritik dakikaların değerlendirilebilmesiyle daha fazla yaşam kurtarılabilecek.

“Yaşama yol verin” bilinci

Projeyle birlikte topluma, “Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir” anlayışının yerleşmesi hedefleniyor. Sürücülere doğru yol verme alışkanlığının kazandırılması ve “fermuar yöntemi”nin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Avrupa standartlarına entegrasyon

Çalışma yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa Birliği düzeyinde trafik güvenliği projeleriyle entegre edilebilecek bir model olarak tasarlandı. Böylece uygulamanın uluslararası örnekler arasında yer alması amaçlanıyor.