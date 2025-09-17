Son Mühür- Avrupa Basketbol Şampiyonası Ege'nin iki komşu ülkesi arasında bir krizin fitilini ateşledi. Türkiye'nin Yunanistan'ı sahada mağlup etmesinin ardından maçı yorumlayan TRT spiker ve yorumcusunun ''Denize döktük'' söylemiyle başlayan tartışma, milli yıldızımız Alperen Şengün'ün ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunda yaşanan olaylara göndermede bulunmasıyla daha da alevlenmişti.

''Deniz döktük'' söylemine Yunan milliyetçilerinden gelen tepkinin son adımı, NBA yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun Türk bayrağına küfrettiği bir açıklamasının sosyal medyaya düşmesi oldu.



Bu kez hedef Antetokounmpo ailesi oldu...



NBA'de Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun eşi Mariah Antetokounmpo, ailesini hedef alan bir ölüm tehdidini duyurdu.

Paylaşımda, Hasan (hasaanukucukk) adlı bir kullanıcının 15 Eylül saat 22:44'te gönderdiği, bir bir mesajda "Tüm aileni öldüreceğiz. Gittiğin her yerde korkacaksın." ifadelerine yer verdiği görüldü.



Tansiyonu iki sporcunun paylaşımları düşürdü...



Tartışmaların daha da büyümesini önlemek için Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün harekete geçti. İki sporcu Instagram'da birbirleri hakkında yaptıkları paylaşımlarla yaşanan tatsızlıkların geride kalmasına kapı araladı.



Alperen Şengün, “Yunanistan maçı sonrası paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman hakaret etme niyetim olmadı.” mesajı verirken,

Giannis Antetokounmpo, “Ülkelerimizin sevgisi için oynuyoruz. Oyunun sevgisi için oynuyoruz. Saygıyla oynuyoruz. Sporun bizi birleştirmek için var olduğunu, ayırmak için olmadığını her zaman hatırlıyoruz.'' mesajıyla karşılık verdi.