Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türk Hava Kurumu Güzelbahçe Şube Başkanı Yakup Ateş, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Kültürpark merkezinde yer alan paraşüt kulesinin aktif olarak yer almamasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yakup Ateş: Paraşüt kulesi çürümeye terk edildi

Uzun yıllar İzmir’in sembolü olmuş paraşüt kulesinin 30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir depreminde ciddi hasar gördüğünü ancak güçlendirme ya da restorasyon yapılmadığını belirten Yakup Ateş, “94. İzmir Enternasyonal Fuar açılışının yaklaştığı şu günlerde Kültürpark merkezinde yer alan, özellikle fuar zamanında görsel şölen sunan paraşüt kulesinin yıllardır çalıştırılmaması, aktif olmaması İzmirli hemşehrilerimizin elbette gündemindedir.

30 Ekim 2020 tarihli İzmir depreminde hasar görmüş olduğu tespit edilen Paraşüt Kulesinin güçlendirme çalışması ya da yıkılıp tekrar yapılması gündemde yerini almıştı. Ancak aradan geçen 5 yıl içerisinde teknik olarak kontrol edilmekten öteye gitmeyen süreçte gelinen nokta 5 yıldır atıl şekilde bekletilmesi oldu. Bu süreçte Enternasyonal fuar zamanlarında aktif olarak çalışmayan kule çürümeye bırakılmış oldu. Paraşüt Kulesi, Türk Hava Kurumu tarafından 1937'de inşa edilen ve Ülkemizdeki iki paraşüt kulesinden birisidir.

Rusya Moskova'daki Gorki Parkı'nda 1. ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Rus askerlerinin eğitimi amacıyla kullanılan paraşüt kulesini gören zamanın İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz, benzer bir kulenin Kültürpark'a yapılmasını Türk Hava Kurumuna önermiştir. Türk Hava Kurumu tarafından bir heyet incelemelerde bulunması için Rusya'ya gönderilmiş ve İzmir'e ek olarak Ankara'ya da bir paraşüt kulesi yapılmasına karar verilmiştir. Mimari projesi Bedri Tümay ve Algrandi tarafından hazırlanan kulenin yapımına 1935'te başlanmıştır. Kule 1937'de tamamlanarak ve aynı yıl gerçekleştirilen 7. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte 9 Eylül'de açılmıştır.” diye konuştu.

“Çünkü Atamızın dediği gibi, İstikbal Göklerdedir”

Son olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ten yadigar kalan Türk Hava Kurumu’na sahip çıkmanın en elzem iş olduğunu aktaran Yakup Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Betonarme olarak inşa edilen İzmir Paraşüt Kulesi'nin zeminine yetmiş beş tane meşe kazık çakılmıştır. Kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 4,5 metre, yerden yüksekliği ise 48 metredir. Üç terası bulunan kulenin ortasında bir asansör ve bu asansörün çevresinde döner merdiven mevcuttur.

Gençleri ve havacılığa ilgisi olan ruhları genç adrenalini seven insanları bir araya getiren Paraşüt Kulesi'nde atlayışlar yıl boyunca sürüyordu. Kültürpark alanında olmasına rağmen kontrol ve kullanımı Türk Hava Kurumu'na ait olan kuleden sadece Fuar döneminde bile 3 bine yakın kişi atlayış yapıyordu. Özellikle Fuar zamanı önünde uzun kuyrukların oluştuğu Paraşüt Kulesi'nde atlayışlar yıl boyu uygun hava şartlarında gerçekleştiriliyordu. İzmir ve İzmirliler için önemli simgelerden biri olan ve yıllardır İzmirlilere hizmet eden Paraşüt kulesi için meşhur bir sözde bulunmaktadır ‘İzmir’de paraşüt kulesinden atlamayana kız vermezler.’

2025 yılı 94. İzmir Enternasyonal Fuar’ına belki bu bakım onarım, restorasyon çalışmaları yetişmeyecek ama bir an evvel gerekli çalışmaların yapılmasıyla İzmir Paraşüt Kulesine kavuşacak, geleceğin havacı gençleri gökyüzüyle ilk tanışmalarını burada yaşayabileceklerdir. Son olarak; Mustafa Kemal Atatürk’ten yadigar kalan Türk Hava Kurumu’na ve hatıralarına sahip çıkmak, kollamak en elzem iştir. Çünkü Atamızın dediği gibi, İstikbal Göklerdedir.”