Ligde oynadığı 4 maç sonunda sadece 1 gol atabilen Altınordu, bu alanda grubun en kötü takımı konumunda. Tek golünü Sercan Demirkıran ile kaydeden İzmir temsilcisi, son 3 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Kırmızı-lacivertliler, gol arayışında kanat ve orta saha oyuncularından medet umarken, bu durum takımın hücumdaki sorunlarını gözler önüne serdi.

Santrfor Sorunu Devam Ediyor

Altınordu'nun yaşadığı gol krizinin temelinde, santrfor hattındaki istikrarsızlık yatıyor. Sezona takımın tek santrforu olarak başlayan 17 yaşındaki Akmal, ilk 3 maçta sadece 2 dakika süre alabildi. Bir süre takımdan uzak kalan golcü Keni Var ise Adana 01 FK maçında 59. dakikada oyuna girerek sahada 31 dakika kaldı. Transferin son gününde takıma katılan santrfor Serkan Dursun ise henüz kadroda kendine yer bulamadı.

Sıradaki Rakip Kupada Kütahyaspor

Ligdeki kötü gidişatını durdurmak isteyen Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Kütahyaspor'a konuk olacak. İzmir ekibi, ligdeki gol suskunluğunu kupada bozarak moral bulmayı hedefliyor.