3.Lig 4. Grup’ta 4. haftayı 1 puanla düşme hattında tamamlayan Altay’da, deneyimli santrfor Deniz Kadah’ın lisansı çıkarılamadı. 39 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini 20 Mayıs 2027’ye kadar uzattıktan kısa süre sonra futbolu bırakma kararı almıştı. Ancak Başkan Sinan Kanlı’nın ikna çabalarının ardından bu ay antrenmanlara yeniden başlayan Kadah’ın lisans başvurusu sonuçsuz kaldı.

Altay, transfer yasağı nedeniyle vize işlemini transfer dönemi sona erdikten sonra gerçekleştirmek istedi, ancak olumlu sonuç elde edilemedi. Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile FIFA arasındaki yazılım entegrasyonunda yaşanan teknik aksaklık nedeniyle sistem sözleşme yenilemelerini yeni transfer olarak algılıyor.

Siyah-beyazlı ekip, sorunun çözümü için FIFA ile temasa geçti. Sorun giderilemezse, Kadah’ın lisansı ara transfer döneminde çıkacak ve tecrübeli golcü ikinci yarıda sahaya dönebilecek.

Bornova maçı Manisa’da oynanacak

Altay, ligin 5. haftasında cumartesi günü İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile karşılaşacak. Ancak Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın bakım nedeniyle müsabakaya ev sahipliği yapamaması sebebiyle maç Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Altay’ın maçlarını oynadığı Alsancak Stadı da bakım sürecine girerken, aynı gün İzmir’deki Atatürk Stadı’nda Karşıyaka, Eskişehir Anadoluspor’u ağırlayacak.