Son Mühür/ Beste Temel- Bayraklı Belediyesi, bölgedeki gençlerin eğitimde fırsat eşitliğine erişimini güçlendirmek ve çağın gerektirdiği dijital araçlarla donatmak amacıyla hayata geçirdiği "Bayraklı Dijital Dershane" projesini görkemli bir törenle hizmete sundu. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik tamamen ücretsiz bu dijital eğitim platformu, Soğukkuyu Mahallesi Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli Parkı'nda gerçekleştirilen açılışla tanıtıldı. Törene, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, eğitimciler, öğrenciler ve yoğun bir vatandaş katılımı gözlendi. Projenin tanıtımı, Bayraklı'nın geleceğine yapılan güçlü bir yatırımın simgesi oldu.

Yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatı

"Bayraklı Dijital Dershane" platformu, ilçede ikamet eden ya da eğitimine Bayraklı sınırlarında devam eden 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun durumdaki gençleri hedefliyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde öğrenciler, bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi herhangi bir mobil cihaz üzerinden sisteme ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Platform, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu 4K kalitesinde video ders içerikleri, detaylı konu tarama testleri, çok sayıda deneme sınavı, paragraf okuma modülleri ve akıllı test mekanizmaları gibi üst düzey öğrenme araçlarını barındırıyor. En dikkat çekici özellik ise platformun yapay zekâ altyapısı. Bu teknoloji, öğrencinin akademik eksikliklerini anlık olarak analiz ederek, bireye özel kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturuyor. Özellikle LGS ve YKS adayları için düzenli olarak uygulanan deneme sınavları, öğrencilerin sınav pratiğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Fiziksel alanlar dijitalle bütünleşiyor

Belediyenin eğitime yönelik desteği yalnızca dijital dünyayla sınırlı kalmıyor. Uzun yıllardır başarılı bir şekilde sürdürülen Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, yüz yüze destek vermeye devam ediyor. Merkez, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ders çalışma desteği, ödev yardımının yanı sıra LGS ve YKS hazırlıklarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Ayrıca, projenin tanıtımının yapıldığı parkta bulunan Halime Çavuş Kütüphanesi de dijital dershanenin önemli bir parçası haline geldi. Kütüphane içerisinde sağlanan bilgisayarlar sayesinde öğrenciler, Dijital Dershane platformuna erişerek tüm içeriklerden kolaylıkla yararlanabilecekler.

Açılışın ardından Başkan İrfan Önal ve beraberindeki heyet, Halime Çavuş Kütüphanesi’ne geçerek sistemi bizzat yerinde inceledi. Başkan Önal, kütüphane bilgisayarları aracılığıyla platforma giriş yaparak hem arayüzü hem de 4K video derslerin kalitesini kontrol etti. Bu sırada uygulamayı kullanmaya başlayan öğrencilerle sohbet eden Başkan Önal, gençlerin projeye dair ilk izlenimlerini dinledi ve eğitimde fırsat eşitliği sözünü tutmanın gururunu yaşadığını belirtti. Başkan Önal, “Bu proje sadece bir teknoloji yatırımı değil, eşitlik ve umut projesidir,” ifadeleriyle projenin sosyal önemini bir kez daha vurguladı.