Son Mühür- Teknoloji devi Microsoft'un merakla beklenen bilançosu son bir yılın gözde yatırım aracı altın ve gümüşü olumsuz etkilemişe benziyor.

Altın ve gümüş tarafında dünden bu yana düşüş yüzde 5'e yaklaştı.

Microsoft hisselerinin yüzde 10 değer kaybettiği süreçte şirketin değeri 360 milyar dolar azalmıştı.

''Altın ve Gümüş dün neden sert düştü?'' sorusuna yanıt veren Pusula Yatırım Baş ekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Microsoft'un öncülüğünde teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşleri işaret etti.

Kâr satışları var...



''Altın ve gümüşte dün gözlenen ve ons bazında sırasıyla 5.110 dolar ile 105,6 dolara kadar uzanan sert geri çekilmeler teknik anlamda aşırı alım bölgesindeki varlıklarda biriken kâr realizasyonu ihtiyacının tetiklediği bir düzeltme hareketi olarak nitelendirilebilir'' diyen Doç. Eryılmaz,

''Bu ani satış dalgasında, Microsoft bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sarsıntının likidite ihtiyacı doğurarak yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlaması önemli bir rol oynamış gibi görünüyor'' tespitinde bulundu.



Şahin bir Fed Başkanı mı geliyor?



''Ayrıca dün Trump ve Warsh görüşmesini önden bilenlerin de şahin FED başkanı geliyor fiyatlaması da tetikleyiciler arasında olabilir'' diyen Eryılmaz,

''Bununla birlikte, dün sonrasında basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesi, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış görünüyor.

Ons altın %3’lük düşüşle 5207 dolardan işlem görürken gümüşte %4’lük düşüşle 111 dolardan işlem görüyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Kısa vadeli düşüş trendi...



''Ons altın, dünkü sert satışların ardından kısmi bir toparlanma çabası gösterse de kritik teknik seviyelerin altında seyretmesi nedeniyle kısa vadeli düşüş eğilimini korumaya devam ediyor'' diyen Eryılmaz,

''Bu noktada yükseliş ivmesinin yeniden güç kazanabilmesi için 5.335 dolar direnci üzerinde kalıcı bir kapanış görülmesi şart görünüyor.

Gümüş tarafında ise kısa vadeli bir tepki yükselişi izlense de 118 dolar desteğinin sert şekilde kırılmasıyla artan volatilite, yapısal bir düşüş trendinin hakimiyetine işaret ediyor. Fiyatın 113 dolar barajını aşamaması durumunda, satış baskısının derinleşerek 107 dolar seviyelerini yeniden test etmesi teknik açıdan olası bir senaryo olarak değerlendiriliyor'' hatırlatmasında bulundu.