Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi’ne (KMTS) ilişkin kamuoyunda yer alan “vatandaşlara yönelik varlık takibi” iddialarını reddetti. Bakanlık, sistem kapsamında üretilen altının kim tarafından alındığı ya da satıldığına dair herhangi bir kayıt veya izlemenin bulunmadığını bildirdi.

“Manipülatif haberler dolaşıma sokuluyor”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı medya organlarında KMTS’nin “yastık altı birikimleri hedef aldığı”, “belgesi olmayan altının geçersiz sayılacağı” ve “açık bir varlık takibi uygulaması olduğu” yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi. Bu haberlerin, vatandaşlarda panik oluşturmayı amaçlayan ve gerçeği yansıtmayan içerikler olduğu vurgulandı.

Sistem üretim aşamasını kapsıyor

Açıklamada, KMTS’nin temel amacının piyasada karşılaşılan sahte veya düşük ayarlı altın sorununa karşı tüketiciyi korumak olduğu ifade edildi. Sistemle birlikte rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenlerin standart ambalajla piyasaya sunulacağı, güvenlik unsurları sayesinde altının doğrulanabilir hale geleceği kaydedildi.

KMTS kapsamında, işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık derecesi ve seri numarası gibi bilgilerin Darphane tarafından sağlanan özel etiketler üzerindeki benzersiz kodlarla kayıt altına alındığı belirtildi. Bu takibin yalnızca üretim süreciyle sınırlı olduğu vurgulandı.

“Alım-satım bilgileri izlenmiyor”

Bakanlık açıklamasında, KMTS’nin vatandaşların bireysel tasarruflarını izleyen bir mekanizma olmadığına dikkat çekilerek, “Sistem dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığı veya satıldığına ilişkin herhangi bir kayıt tutulmamaktadır” denildi. KMTS’nin varlık takibi olarak sunulmasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Altın bozdurmada yasal engel yok

Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı ya da sistem dışı bırakılacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, altın alım-satım işlemlerinin kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla mevcut mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğü hatırlatıldı.

30 bin lira ve üzerindeki işlemlerin finansal kurumlar üzerinden yapılmasına ilişkin uygulamanın yalnızca altına özgü olmadığı, tüm emtia alım-satımlarını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri kapsamında yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

“Gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemeli”

Bakanlık, KMTS’nin gram ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğini önlemeyi hedeflediğini belirterek, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, finansal piyasalara güveni zedelemeye yönelik bu tür iddialara karşı hukuki hakların kullanılacağı da vurgulandı.